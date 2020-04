Met dit boek vergroot jij direct je online resultaten

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een boek waarvan je vóór het lezen al weet: dit gaat het verschil maken. Bij Dutchcowboys zijn we ervan overtuigd dat het boek Online invloed er zo een is. Bas Wouters en Joris Groen onthullen hierin hoe je met bewezen gedragspsychologie een flinke boost geeft aan de resultaten van je website, app of online campagne.

Robert Cialdini: ‘A true gift’

Overtuigingspsycholoog Robert Cialdini – wiens principes uiteraard ook aan bod komen – heeft het boek al gelezen. Zijn oordeel is duidelijk: ‘A true gift to those of us who want to become more influential online.’

We mogen daarmee nu al concluderen dat Online invloed onmisbaar is voor marketeers, productmanagers, webbouwers, ondernemers, UX-designers, copywriters, grafisch vormgevers en al die andere online experts die hun resultaten een boost willen geven.