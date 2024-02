​Samen bouwen aan de liefde: dit is de Valentijnsdag Love Challenge

Met de Intertoys Love Challenge daagt de speelgoedspecialist koppels uit om hun relatie op het spel te zetten met de enige roos die, net als echte liefde, nooit verwelkt. Deze liefdevolle uitdaging, waarbij de één geblindoekt is en de ander de bouwinstructies geeft, is het middelpunt van de campagne.

In aanloop naar Valentijnsdag lanceerde Intertoys vanuit hartje Rotterdam zijn eerste social campagne gericht op volwassenen, de Love Challenge. In een speciale bloemenkas voor de markthal in Rotterdam, ondergaan koppels de ultieme relatietest: samen de nieuwe LEGO Botanical-roos in elkaar zetten. Kunnen de partners op en mét elkaar bouwen en krijgen ze de roos in elkaar?

Be BOLD with adults

De Love Challenge is de eerste social first-campagne van Intertoys die volledig gericht is op de nieuwe doelgroep (jong)volwassenen van 16-99 jaar. Het markeert een volgende stap in de campagnehistorie van Intertoys, die eerder al het speelboek "voor de FANS" lanceerde. Intertoys speelt daarmee slim in op de toenemende trend van spelen (en bouwen) voor volwassenen, die ook post-corona terugkwamen in de winkels. Bekijk de Valentijnsdag Love Challenge in onderstaande video.