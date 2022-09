Marktplaats Pro app voor Shopify webwinkels

Marktplaats en Shopify hebben een nieuwe app, Marktplaats Pro, gelanceerd waarmee ondernemers die hun online winkel bij Shopify hosten toegang kunnen krijgen tot het verkoopkanaal van Marktplaats. De app biedt hen de mogelijkheid de producten van hun ‘Shopify webwinkel’ ook op Marktplaats aan te bieden.

Nieuw verkoopkanaal voor Shopify merchants

Het moge duidelijk zijn dat het toevoegen van een verkoopkanaal van het kaliber van Marktplaats de deur naar een hele sloot nieuwe, potentiële, klanten opent. De online marktkraam is immers al vele jaren een van de grootste Nederlandse (tweedehands) online shops met meer dan acht miljoen maandelijkse bezoekers. De Marktplaats Pro-app is kosteloos te installeren via de Shopify App Store.