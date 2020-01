​Jouw marketingstrategie wordt je nieuwe goede voornemen

We zijn ruim over de helft van de eerste maand van het nieuwe jaar. De goede voornemens zijn inmiddels alweer op de achtergrond geraakt en het leven gaat gewoon verder bijna zoals het ook ging aan het einde van 2019. Merk jij een duidelijk verschil in deze maand? Heb je iets anders gedaan dan in december of focus jij je iedere dag nog op dat ene hele goede voornemen? Zo ja, top! Je bent waarschijnlijk niet in de meerderheid, maar hartstikke goed dat je volhoudt en doorzet.



Hoor jij bij het overgrote gedeelte dat de voornemens al heeft vervangen voor andere zaken? Dan wordt het tijd voor een nieuw voornemen. Niet één die je per se aan het begin van het jaar hebt afgedwongen en waardoor je nu eigenlijk met lood in je schoenen en een zwaar hoofd continue aan het bedenken bent waarom je dit goede voornemen ook alweer zo nodig moest hebben. Nee, we gaan nu voor eentje die daadwerkelijk iets oplevert, waar je het hele jaar door wordt getriggerd en het een feestje wordt om je mee bezig te houden. Benieuwd wat dat is? Ik vertel je graag meer over jouw nieuwe goede voornemen. Trouwens, ben jij die ene persoon die nog druk bezig is met zijn huidige goede voornemen, plak er gewoon nog eentje aan vast. Ik beloof je dat je echt gelukkig wordt van dit goede voornemen.

Jouw nieuwe goede voornemen is je bedrijf!

Klinkt simpel toch? Maar stel jezelf nu eens de vraag: staat jouw bedrijf op nummer één of ben je vooral bezig met allerlei andere randzaken waardoor het nog weleens voorkomt dat je nummer één afzakt naar nummer twee, drie of misschien wel plek tien?

Laat ik voorop stellen, het is begrijpelijk. Er komt heel veel bij kijken en complete focus is soms gewoon lastig. Ik merk het zelf ook wel eens, ondanks dat ik weet dat er deadlines zijn, verleg ik mijn focus naar zaken die achteraf best even hadden kunnen wachten. Resultaat? De belangrijke dingen hebben soms te lijden onder mindere prio’s. Hoe pak je dit nu goed aan en wat zorgt ervoor dat je goede voornemen het hele jaar op je prioriteitenlijst blijft staan?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel makkelijk, maar misschien niet iets wat direct voor de hand ligt. Om complete focus te leggen op je bedrijf en de zaken die echt belangrijk zijn is het belangrijk om terug te gaan naar de basis:

Stap 1: Wie is je doelgroep?

Stap 2: Wat wilt je doelgroep?

Stap 3: Hoe benader jij je doelgroep?

Stap 4: Blijf jij in contact met je doelgroep?

Stap 5: Speel je in op de vraag van je doelgroep?

Kortom; je begint dus opnieuw met een strategie voor je bedrijf uit te denken, bij te sturen en waar nodig compleet aan te passen. Ben je al een tijd bezig als ondernemer? Dan vraag jij je misschien af waarom je weer opnieuw moet beginnen. Mijn antwoord is kort en krachtig: in de loop van de jaren en je gegroeid, je bent aan de slag gegaan met je onderneming en je bent vooral heel hard gaan rennen. Soms moeten we even stil staan, ademhalen en kijken waar we staan en hoe we hier gekomen zijn. Wanneer je dit doet, kom je er vaak achter dat je door groei, aanpassingen of misschien wel heel vaak je neus stoten afgedwaald bent van alles wat je bij de start wilde doen. Zonde, want je eerste idee is vaak een heel goed idee. Laten we samen even helemaal teruggaan naar de start.

Een marketingstrategie, hoe zet je deze nu meteen goed op?

De vier basispunten om je strategie te bepalen starten met:

Who : Voor wie is jouw bedrijf er, wie is jouw kernklant?

: Voor wie is jouw bedrijf er, wie is jouw kernklant? What : Wat maakt jouw onderneming uniek, wat doe jij anders dan de concurrent?

: Wat maakt jouw onderneming uniek, wat doe jij anders dan de concurrent? How : Hoe breng je jouw diensten met de juiste marketingstrategie onder de aandacht bij je doelgroep?

: Hoe breng je jouw diensten met de juiste marketingstrategie onder de aandacht bij je doelgroep? Own It: Wat zijn alle online marketingactiviteiten die bij deze ingeslagen weg horen?

In de Who fase ga je kijken naar je doelgroep. Niet de doelgroep die je tot nu toe altijd hebt gehad, maar juist de doelgroep die je ooit voor ogen had. Misschien is dit wel de doelgroep die je nu al hebt, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Als we iets verder gaan kijken naar je doelgroep, heb je dan ook meteen je kernklant te pakken of kom je er nu achter dat je doelgroep wel erg groot is?

Een mooi voorbeeld: een uitzendbureau geeft aan dat zij heel goed in kaart hebben wie de doelgroep is. Dit zijn namelijk alle mensen tussen de 21 en 55 jaar met minimaal een mbo-diploma en uiteraard op zoek naar werk.

Het is logisch dat je als ondernemer je doelgroep in eerste instantie zo breed mogelijk neer wilt zetten. Je wilt tenslotte iedereen bedienen en niemand mislopen. In de praktijk werkt het alleen wat anders. Als we het voorbeeld er nog een keer bij pakken dan kunnen we vaststellen dat de kernklant niet bekend is. Want een doelgroep tussen de 21 en 55 jaar met minimaal een mbo-diploma is een veel te grote vijver waarin je moet vissen. Je gaat niet alleen een hele grote concurrentiestrijd aan met de grote vissen die in dezelfde vijver vissen, je onderscheidt je ook totaal niet.

De kernklant zit dieper in die vijver. Dat zijn bijvoorbeeld de young professionals die net klaar zijn met hun opleiding en heel graag een bijpassende baan willen vinden. Op deze manier ga jij je als ondernemer specialiseren in een bepaalde niche. Je verkleint je kansen niet; je vergroot ze juist omdat je hierin gespecialiseerd bent.

In de What fase ga je (opnieuw) op zoek naar jouw USP (Unique Selling Point). Wat doe jij anders dan alle anderen in dezelfde markt. Weet jouw doelgroep ook dat dit je uniek maakt of heb je dit eigenlijk een beetje voor lief genomen?

In de How fase ga je eerdergenoemde fase toepassen in de praktijk met de juiste marketingstrategie. Nu je opnieuw je doelgroep in kaart hebt gebracht, wordt het tijd om te bekijken of je ook de juiste marketingtools toepast om je doelgroep ook daadwerkelijk te bereiken.

De Own it fase is mijn favoriet van alle fases. In deze fase weten we namelijk wie jouw doelgroep is, heb jij je kernklant bepaald en weet je ook welke marketingtools je nodig hebt om je doelgroep te bereiken. In de Own it fase ga je daadwerkelijk aan de slag met je nieuwe goede voornemen!

Je marketingstrategie is (opnieuw) bepaald, en nu?

Misschien heb je nu het lastigste van je goede voornemen wel gehad. Je hebt nagedacht over je doelgroep, kernklant en hoe je deze gaat bereiken. Alles is weer in kaart gebracht, maar nu moet je overgaan tot actie.

Deze actie kan uit meerdere zaken bestaan. Als je tot de conclusie bent gekomen dat je voor het eerst echt je kernklant hebt bepaald, dan moet je misschien ook je website hier op aanpassen. Je wilt immers dat je kernklant gelijk aangetrokken wordt tot jouw diensten of producten. Ja, dit betekent nog meer werk, maar voor dit nieuwe goede voornemen hebben we gelukkig een heel jaar uitgetrokken!

Neem je website eens goed onder de loep. Voldoet deze aan de eisen die jouw kernklant heeft? Kan jouw kernklant direct vinden wat hij of zij zoekt en worden jouw USP’s meteen duidelijk zodat je kernklant ook meteen weet waarom hij of zij gewoon voor jou moet kiezen?

Vergeet niet dat we soms zelf ‘blind’ zijn voor onze eigen diensten of producten en de manier waarop we deze in de markt zetten. Laat eens iemand met je meekijken, vraag meerdere mensen om hun mening en durf ook je kernklant te benaderen voor een oprechte mening. Dat is namelijk je doelgroep en dan zit je direct goed.

Heb je deze fase afgerond? Dan gaan we over naar fase 2. Welke online kanalen zet jij in om je kernklant te bereiken? Kijk eens goed naar de resultaten, heb je bereikt wat je voor ogen had of valt er nog meer te behalen? Kijk ook goed naar jezelf, wat geef jij je kernklant zodat hij of zij bij jou terug blijft komen? Vind je het lastig om al deze stappen in je eentje te moeten uitvoeren? Of zoek je eigenlijk een sparringpartner die jou kan wijzen op mooie nieuwe verbeteringen? Dan kun je natuurlijk ook altijd de hulp inroepen van een online marketing bureau!

Als je deze zaken op een rijtje hebt gezet en er ook daadwerkelijk intensief mee aan de slag bent gegaan, dan is 2020 al bijna aan het einde en wordt het tijd voor nieuwe goede voornemens!

Dit artikel is geschreven door: Matthy van Rooijen, Content marketeer bij Optima Media.

[Fotocredits © chinnarach - Adobe Stock]