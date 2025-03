Hunkemöller doorbreekt taboe op blote tepels met ‘Free the Choice’-campagne

Hunkemöller zet een nieuwe stap in de discussie rond vrouwelijke zelfbeschikking en lichaamsacceptatie. Met de campagne ‘Free the Choice’ kiest het lingeriemerk ervoor om tepels niet langer standaard te retoucheren en laat het modellen zelf bepalen of ze zichtbaar zijn.

Dit initiatief sluit aan bij de bredere missie van het merk om vrouwen in elke fase van hun leven te ondersteunen, zonder opgelegde normen over hoe hun lichaam eruit zou moeten zien. Als statement brengt Hunkemöller een exclusieve ‘Free the Nipple’-bralette uit, waarmee het de dialoog rondom dit onderwerp verder aanwakkert.

Een ode aan keuzevrijheid

Al jarenlang zijn vrouwelijke tepels een onderwerp van discussie, zowel in de publieke ruimte als op sociale media, waar strenge censuurregels gelden. In tegenstelling tot mannelijke tepels worden die van vrouwen vaak als aanstootgevend beschouwd, terwijl veel vrouwen vinden dat zij zelf moeten kunnen bepalen of ze zichtbaar zijn of niet.

Uit onderzoek van Hunkemöller onder Nederlandse vrouwen blijkt:

80% van de ondervraagden vindt dat vrouwen meer kritiek krijgen dan mannen wanneer ze hun tepels tonen.

Slechts 29% gelooft dat vrouwelijke tepels altijd bedekt zouden moeten zijn.

Met ‘Free the Choice’ laat Hunkemöller zien dat het niet draait om provocatie, maar om autonomie. Het is geen oproep om massaal tepels te tonen, maar een pleidooi voor het recht om zelf die keuze te maken.

Modellen bepalen zelf of hun tepels zichtbaar zijn

Volgens Carmen Seman, Director of Marketing bij Hunkemöller, is deze campagne een bewuste keuze om de heersende restricties rondom het vrouwelijk lichaam ter discussie te stellen:

“Bij elke campagne lopen we tegen de restricties rondom tepels aan en moeten we keuzes maken die niet altijd in lijn zijn met onze visie op vrijheid en zelfexpressie. Met deze nieuwe benadering kiezen we bewust voor verandering: we retoucheren niet langer standaard en geven onze modellen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun lichaam tonen. We hopen hiermee bij te dragen aan een bredere dialoog en een wereld waarin vrouwen volledig autonoom zijn over hun lichaam.“