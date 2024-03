Bij House of Treats staat de samenwerking met de doelgroep centraal

House of Treats is het eerste bureau dat marktonderzoek onder early adopters inzet als marketingtool en biedt merken toegang tot een zorgvuldig gecureerde global community van early adopters. Het bureau is in 2018 opgericht door Fleur Ditzel - Runhardt om merken in verbinding te brengen met early adopters.

Fleur: “Ik zag dat veel grote onderzoeksbureaus niet representatief zijn voor deze doelgroep. Terwijl dat voor marketeers juist dé groep is waar je je merk mee bouwt. “Onze wereldwijde community wordt handmatig gesourced. Leden krijgen een premium merkervaring in ruil voor hun eerlijke mening. Door de dialoog met de early adopter aan te gaan, krijgen merken waardevolle inzichten en weten ze hoe ze een duurzame emotionele verbinding met deze groep aan kunnen gaan.”

Groei van de community

De community is sinds 2018 enorm gegroeid, in zowel Nederland als in andere landen zoals Duitsland, Frankrijk en Noord-Amerika. Om de community te kunnen blijven faciliteren en nog meer te verbinden met merken gaat het bureau een volgende fase en haar community breder inzetten voor ook merkstrategie en activaties. Voor deze uitbreiding is Estelle Goldman Peek als partner aangetrokken. Zij specialiseerde zich in earned gedreven campagnes en werkte hiervoor bij verschillende reclamebureaus en bij modemerk G-Star waar ze verantwoordelijk was voor activaties en partnerships wereldwijd.

Estelle: “Met grote mediabudgetten ben je als merk zichtbaar, maar je maakt veel meer impact als er organisch over je gesproken wordt door de juiste mensen. Ik geloof in de kracht van onze community in combinatie met earned media om deze gesprekken op gang te brengen en buzz te creëren. Door te luisteren naar early adopters creëer je niet alleen relevante activaties, maar ook ambassadeurs die je helpen met het activeren van je boodschap. Inzicht leidt tot resultaat en impact”