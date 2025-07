AdsAdvisor lanceert wereldwijd: marketingtool van MY.GAMES wordt krachtig zelfstandig platform

Wat begon als een intern hulpmiddel voor game-ontwikkelaars, is nu klaar voor het grote werk. MY.GAMES brengt AdsAdvisor officieel naar de markt: een datagedreven marketingplatform dat voortaan ook beschikbaar is voor externe bedrijven. Tot nu toe werd de tool alleen ingezet voor de eigen succesvolle mobiele games, maar vanaf vandaag kunnen ook andere partijen gebruikmaken van het systeem.

Een platform geboren uit noodzaak

Volgens Eugene Chernysh, Chief Operating Officer van AdsAdvisor, ontstond het platform uit pure frustratie. “We hadden tientallen actieve games, marketingteams verspreid over de hele wereld en véél te veel spreadsheets,” vertelt hij. “Geen enkele bestaande tool werkte echt goed voor onze schaal of structuur, dus besloten we iets beters te bouwen. Toen collega’s uit de industrie begonnen te vragen of ze het ook mochten gebruiken, wisten we dat we iets waardevols in handen hadden.”

Wat ooit begon als een intern project binnen MY.GAMES is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen platform dat zich richt op de volledige marketingcyclus van mobiele bedrijven.

Van dashboards tot creatieve strategie: alles onder één dak

AdsAdvisor is inmiddels geen experiment meer: de tool wordt al gebruikt door meer dan veertig bedrijven, verspreid over uiteenlopende sectoren zoals games, gezondheidsapps en educatieve platforms. Het systeem is ontworpen met één doel: marketeers helpen om sneller en slimmer te werken. Daarvoor biedt AdsAdvisor niet alleen toegang tot honderden meetpunten, maar ook tot een nauwkeurige voorspellingsmodule – eentje die volgens het team achter de software tot 98 procent accuraat is.

Wat direct opvalt aan AdsAdvisor, is hoe veelzijdig het platform is. Bedrijven kunnen het inzetten voor een enkele campagne of juist als totaaloplossing die analyse, creatie en optimalisatie met elkaar verbindt. Het fundament bestaat uit drie bouwstenen:

1. Marketing Analytics – Een analysetool die verder gaat dan alleen kliks en conversies. Gebruikers krijgen onder meer inzicht in retentie, ROAS en LTV, uitgesplitst per doelgroep en kanaal. Ook iOS wordt actief ondersteund, inclusief tools om slim met SKAN-data om te gaan – iets wat veel adverteerders tegenwoordig hoofdbrekens bezorgt.

2. Asset Lab – Deze creatieve module is vooral handig voor teams die veel met visuele content werken. Of het nu gaat om een simpele bannerset of een geanimeerd 3D-model, AdsAdvisor kan overweg met 23 verschillende bestandsformaten. Alles wordt centraal beheerd, waardoor hergebruik en versiebeheer een stuk eenvoudiger wordt.

3. UA Automation – Tot slot bevat het platform een aantal slimme functies die helpen bij het opschalen van gebruikerswerving. Denk aan tools zoals de Creative Hub, waar je experimenten kunt opzetten en analyseren, of de ingebouwde Testing-omgeving waarmee je snel leert wat wel en niet werkt.

“De kracht van AdsAdvisor zit in het feit dat het gemaakt is door marketeers, voor marketeers,” zegt Chernysh. “We hebben alles gedestilleerd wat werkte in onze eigen campagnes, en verpakt in een tool die andere teams direct kunnen inzetten.”