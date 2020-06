4 simpele instellingen om Facebook advertenties te optimaliseren

Facebook en Instagram advertenties zijn bijna niet meer weg te denken uit jouw online marketingstrategie in 2020. Het is daarbij belangrijk om jouw campagnes goed te analyseren en optimaliseren op basis van jouw doelstelling . Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want voor veel ondernemers en webshopeigenaren is de Facebook adsmanager al gecompliceerd genoeg. Toch zijn er een aantal kleine simpele trucjes die jouw Facebook advertenties naar een hoger niveau tillen. Zelfs de meest logische instellingen worden nog vaak overgeslagen met als gevolg dat je niet het maximale uit het budget haalt. Met deze vier simpele advertentieset instellingen optimaliseer je jouw Facebook en Instagram advertenties in een paar klikken!

Facebook heeft een waslijst aan regels waar je je aan moet houden bij het opmaken van advertenties voor Facebook en Instagram. Denk aan regels voor gevoelige inhoud, advertentieformaten en advertentiemiddelen. Maar er zijn ook een aantal ongeschreven regels die er voor zorgen dat jouw advertentie beter of juist minder goed wordt opgenomen in het algoritme. Deze regels zijn na te leven door een paar simpele instellingen door te voeren in jouw Facebook of Instagram advertenties. Doordat een campagne beter is doordacht en geoptimaliseerd met de juiste instellingen, geeft Facebook jouw advertenties voorrang in het algoritme. Dat betekent meer resultaat voor minder geld.

Instelling 1: optimalisatie van campagnebudget

Deze instelling is een van de eerste vage moet-ik-deze-nu-wel-of-niet-aanvinken-optie die je krijgt bij het aanmaken van jouw campagne. Het antwoord daarop is simpel. Heb je maar één adset? Dan maakt het niet uit. Bij het aanvinken van optimalisatie van campagnebudget wordt het budget namelijk op campagneniveau verspreid over de adsets. Bij één adset, gaat dus het volledige budget naar die adset. Als je meerdere adsets hebt, kan het interessant zijn om optimalisatie van campagnebudget aan te vinken. Wil je graag dat alle adsets evenveel budget krijgen of het budget handmatig verdelen over de adsets? Dan kun je het budget het beste per adset invoeren.

Maar je kunt ook verschillende adsets aanmaken, omdat je bijvoorbeeld doelgroepen wilt testen. Het maakt daarbij niet uit welke adset/doelgroep het beste werkt, als er maar resultaat geboekt wordt. In zo’n geval kies je voor optimalisatie van campagnebudget. Doordat Facebook het budget zelf mag uitsmeren over de advertentiesets, geef je het platform de mogelijkheid om te testen en uiteindelijk de best presterende set het meeste budget te geven.