​Zo verschijn je origineel op een festival

Vroeger was Lowlands niet alleen een festival om te genieten van toffe bands en samenzijn met vrienden, maar spotte je er het ene na het andere originele t-shirt. Titanic 1912 Swim Team kennen we inmiddels allemaal wel. Wist je dat je zulke t-shirts heel makkelijk zelf kunt maken?



Je hoeft er niet zelf een drukpers voor te kopen, je kunt namelijk gemakkelijk je eigen kleding bedrukken. In online textieldrukshops kun je allerlei soorten kledingstukken kiezen: tanktops, sweaters, vesten, t-shirts met een v-hals, t-shirts met een ronde hals, enzovoort. Ook kun je een hele regenboog aan kleuren kiezen. Hetzelfde geldt voor de bedrukking: of je nou donkerbruin met roze letters wil of zwart met lichtblauw, een shirt bedrukken is allang niet meer alleen een wit, veel te groot shirt met zwarte letters.

Geen Photoshop nodig

Bovendien heb je ook geen Photoshop-expert nodig of moet je de rechten van een lettertype kopen om een shirt te mogen maken. Veel online printshops bieden al de mogelijkheid om gewoon zelf in hun tool alsof je een Greetz-kaart maakt een shirt te maken. Met lettertypes, de mogelijkheid om je eigen tekst te typen en die bovendien op de gewenste plek op het shirt te plaatsen. Het bedrijf doet de rest, dus tot je shirt op de mat valt heb je -na betaling natuurlijk- geen zorgen meer over het proces.

Dat betekent dat jij alleen hoeft te bedenken wat je op je shirt wil. Je kunt lekker creatief aan de slag gaan en grappige slogans en teksten verzinnen. Bijvoorbeeld voor een festival. Je hoeft niet per se een shirt te maken met Festival 2021 erop, maar je kunt kiezen voor een grappige knipoog naar een band die er staat, of simpelweg een grappige knipoog naar vrouwen of mannen waar je een oogje op hebt tijdens het festival. Of maak een statement, zoals de Be nice or leave-campagne.

Shirt bedrukken

Er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld een songtekst op een shirt laten drukken, of die zelf de meest grappige zinnen bedenken om anderen aan het lachen te maken. Het hoeft niet een shirt te zijn dat je de rest van je leven elke dag draagt, maar je kunt het bijvoorbeeld specifiek voor een festival maken en daarna gebruiken als pyjamashirt. Dan hoef je het shirt niet weg te gooien omdat hij gedateerd is, maar kun je wel veelvuldig terugdenken aan die goede herinneringen die daar hebt gemaakt. En dat toffe shirt dat je ervoor bedacht.

[Fotocredits - bellakadife © Adobe Stock]