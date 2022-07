Geen ONS, alleen sportieve types: veel mensen grijpen hun Tinder-bio aan om te vertellen wat ze willen. Andere mensen proberen het met humor (vrouwen zeggen vaak een man met humor te zoeken), maar gaan daarin weer net iets te ver. Zoek de perfecte balans: zo schrijf je een leuke Tinder-bio voor je datingprofiel op de app.



Een leuke Tinder-bio schrijven, dat doe je niet zomaar. Zeker niet als je net een Tinder-profiel opzet. Je hebt dan al zoveel stappen gezet (en bent misschien gezellig met vrienden die je ertoe hebben aangezet), waardoor je niet zoveel inspiratie meer over hebt voor een goede profieltekst. Geen probleem, al is het wel aan te raden een profieltekst te gebruiken. Het geeft je net even wat meer inhoud en biedt potentiële dates net wat meer handvatten om te beoordelen of je een optie bent.

Grappig Tinder-profiel

Neem er dus even de tijd voor. Vaak kan een te grappig profiel net overkomen alsof je nooit serieus kan zijn, terwijl een te serieus profiel weer overkomt alsof je niet tegen een grapje kan. Het is van belang om hierin een goede balans te vinden en vooral: echt grappig te zijn. Bovendien ligt ook een ‘Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus’-syndroom op de loer. Houd het bij jezelf of juist heel willekeurig. Het is altijd grappig om iets te doen met ananas op pizza. Iedereen heeft er immers wel een mening over, ook al weet iedereen ook dat het een onzinnig onderwerp is.

Dieren doen het ook vaak goed. Niet de foto’s van half-gedrogeerde koalaberen en -tijgers, of van die net gevangen snoek van een halve meter, maar een toffe opmerking. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Mieren kunnen 10 tot 50 keer hun eigen lichaamsgewicht dragen.’ En dan een leuke inhaker op basis van wat bij je past. Ben je heel sterk, dan kun je een grapje maken over hoe je nog aan het trainen bent, houd je juist van eten,dan kun je zorgen dat één van je Tinder-foto’s jij bent met drie pizzadozen op je hoofd. En daar kun je zelfs nog verder op voortborduren door toch weer die ananasconnectie te maken.

Ra-ra

Een raadsel is ook leuk, zeker als het antwoord erop juist niet zo voor de hand liggend is. Elke seconde dat iemand langer op je profiel spendeert, is er immers weer een. Laat het rondstruinen op je account dan tenminste vermakelijk zijn. Spreek Tinderaars aan alsof je persoonlijk tegen ze praat, lok ze met een onverwacht onderwerp of een grap en wees verder vooral jezelf. Ook als je inderdaad van warm fruit houdt op je pizza: op ieder potje past een deksel, al lijkt het soms deksels moeilijk om die te vinden.