Die heeft ineens zoveel volgers: die zijn vast gekocht. Er zijn veel mensen die ervoor kiezen om volgers te kopen. Soms omdat ze graag samenwerkingen met bedrijven willen scoren, maar soms ook gewoon omdat ze nieuwsgierig zijn: als je volgers koopt, wat voor ‘mensen’ krijg je dan? Dit is waarom sommige mensen likes kopen op social media.



Om jezelf of je bedrijf betrouwbaarder over te laten komen

Het is nog steeds zo dat het aantal volgers dat je hebt vaak iets zegt over hoe legitiem je bent. Of eigenlijk: dat is hoe mensen het zien. Even kijken hoeveel volgers iemand heeft kan betekenen dat je inderdaad met die persoon of dat bedrijf te maken hebt. Het is een manier om te checken of je wel echt bent, of je account wel betrouwbaar is. Zeker als je een bedrijf hebt dat maar 36 volgers heeft, dan kan het je echt opdrachten schelen omdat mensen denken dat je misschien niet helemaal echt of goed bent. Likes kopen of volgers kopen betekent dat je posts wat meer gewicht in de schaal brengen.

Omdat je samenwerkingen met bedrijven wil scoren

Droom je ervan om influencer te worden, maar krijg je je carrière niet echt van de grond? Wil je jezelf in de kijker spelen bij bedrijven, dan kun je ervoor kiezen om volgers of likes te kopen. Zo laat je zien dat mensen jou weten te vinden en als je blijkbaar zo invloedrijk bent, dan hebben bedrijven je graag in hun influencerspoule. Let wel op: het kan zijn dat bedrijven wel even gaan checken wat voor accounts je zoal liken en volgen om te zien of je inderdaad geen likes of volgers hebt gekocht.

Omdat je wil weten of het echt werkt

Als je heel erg je best doet om meer volgers te krijgen, maar het groeit niet zo snel, dan kun je wel eens nieuwsgierig raken over het kopen ervan. Het is heel spannend: waar koop je het, wat krijg je precies? Heb je nog keuze? Het is immers gek als je een bijvoorbeeld een account hebt waarop je gametips deelt voor Roblox, en je alleen maar oude mannen en vrouwen hebt die je gaan volgen. Het kan leuk zijn om gewoon als experiment eens volgers of likes te kopen. Kijken of het echt invloed heeft of niet.

Omdat het groeien maar niet opschiet

Het is heel moeilijk om in deze overvloed van social media en influencers door te breken, maar het is zeker niet onmogelijk. Het kopen van volgers kan je wat makkelijker op weg helpen naar meer volgers, want mensen denken: hey, die heeft veel volgers, die is vast leuk/interessant. Timmer je al heel lang aan de weg en lukt het niet echt om het aantal volgers of likes zelf (organisch) te laten groeien, dan kan dit een soort opstapje zijn naar meer. Volgen doet.. volgen.

Wat je tot slot nog wel moet weten voordat je likes of volgers koopt, dat is dat het tegen het beleid is van Facebook, Twitter en Instagram. Je loopt het risico dat je profiel een ban krijgt en dat zou betekenen dat je weer van voren af aan moet beginnen. Besef dat goed voordat dat je tot aankoop overgaat. Ook al kosten likes of volgers maar een paar euro, het kan grote invloed hebben op je social media-aanwezigheid.

Foto door Prateek Katyal (Pexels)