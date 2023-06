Waarom is kunstgras een goede bodembedekker?

Het wordt ook wel de millennialtuin genoemd: grijze tegels, een tuinset en als enige groen een verdwaalde pot met plant hier en daar. Zonde, want je kunt veel meer groen in je tuin stoppen zonder dat dit enorm veel werk kost. Dat hoeft zeker geen veeleisend stuk gras te zijn, maar liever een mooi stuk kunstgras.



Niet van echt te onderscheiden

Het enige nadeel aan kunstgras is een onterecht nadeel. Het is namelijk nogal achterhaald. Mensen denken vaak dat kunstgras een lelijke, overduidelijk plastic lijkende rol is die je over iets heen trekt en waar je verder niets mee kunt. Dat klopt echter allang niet meer. Sommig kunstgras is niet van echt gras te onderscheiden en bovendien is het een geweldige bodembedekker omdat het waterdoorlatend is. Geen waterophopingen en plassen dus, maar gewoon water dat zijn weg wel vindt.

Wat echter minder makkelijk zijn weg vindt, dat is onkruid. Waar deze ongewenste groene griezels wel tussen bijvoorbeeld tegels doorgroeien, is dat niet het geval bij kunstgras. Hoewel water wel wordt doorgelaten, is er geen ruimte voor onkruid. Dat scheelt weer extra onderhoud aan de tuin. Sowieso heeft kunstgras zelf ook bijna geen onderhoud nodig, al kun je het af en toe wel van een schoonmaakbeurt voorzien.

Duurzaamheid

Plus, er zijn veel andere voordelen van duurzaam kunstgras. Zo heeft het geen wekelijkse maaibeurt nodig, geen bewatering als het te lang droog weer is en is het niet nodig om de randjes te snijden. Je legt het een keer neer en je hebt er jaren plezier van. Bovendien loopt het een stuk prettiger dan bijvoorbeeld grind of kleine steentjes en is het een stuk goedkoper dan een natuurlijke grasmat. Het gaat namelijk veel langer mee dan natuurlijk gras. Het is zelfs goedkoper dan tegels, waardoor je helemaal geen excuus meer hebt voor die grauwe, grijze massa. Een beetje groen staat meteen een stuk vrolijker en het maakt daarbij niet uit of het echt is of toch niet. Het oog wil immers ook wat.

Nu is gras ook prachtig, maar dat wordt na verloop van tijd geel, heeft veel onderhoud nodig en is best duur om aan te schaffen. Zeker vergeleken bij kunstgras, dat er eigenlijk voor elk budget is. Bovendien zorgt het ook voor wat duiding in je tuin: je kunt een stuk maken met kunstgras waar je bijvoorbeeld ook wat plantenpotten op zet, en een ander gedeelte van rubber tegels voorzien als speelplek voor de kinderen. Of je laat je kinderen lekker op het kunstgras ravotten: dat is ook mogelijk en zorgt voor een duidelijke plek voor de kinderen, bijvoorbeeld ver weg van de hete barbecue.

Vergeet worteldoeken, tegels en onderhoudsgevoelig gras: kunstgras is een ideale bodembedekker voor je tuin die het nog kleur geeft ook. Heel veel kleur, want kunstgras is er niet alleen in groen, maar ook roze en blauw.

