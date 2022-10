​Waarom gebruiken mensen voedingssupplementen?

Krijg je dagelijks wel genoeg vitaminen binnen? Het is best moeilijk om overal de perfecte balans in de vinden. Daarom kiezen mensen ervoor om te investeren in voedingssupplementen. Deze neem je elke dag bovenop je maaltijden met als doel om een betere balans te bereiken qua vitaminen in je lijf. Dit is hoe dat zit.



Ben je bijvoorbeeld bang dat je niet genoeg vitamine C binnenkrijgt? Zeker in de winter zijn er veel mensen die deze vitamine bijslikken, al kun je deze ook halen uit groenten en fruit dat beschikbaar is in de winter. Denk aan diverse koolsoorten, broccoli, citrusvruchten en zelfs normale aardappelen. Je kunt er ook een supplement voor nemen, met als voordeel dat je een lijf een teveel aan specifiek deze vitamine gewoon weer uitplast.

Voedingssupplementen

Er zijn veel redenen om supplementen te nemen, want zelfs als je de hele dag door eet en drinkt en voor gezonde voeding kiest, dan kan er alsnog een tekort ontstaan van een bepaalde vitamine. Immers weten we dat we vitaminen nodig hebben om gezond te blijven en onszelf weerbaar te maken tegen ziektes. Vroeger ontdekten bijvoorbeeld ontdekkingsreizigers op zee die scheurbuik hadden al snel dat dit kwam door een vitamine C-tekort: aten zieken sinaasappels, dan waren ze er al gauw bovenop.

Tegenwoordig riskeren we gelukkig niet zomaar scheurbuik, maar zijn er genoeg andere ziekten waarvoor we ons willen beschermen. Veel groenten en fruit eten dus! Sommige mensen zijn echter bang dat er in deze voedingsmiddelen aanzienlijk minder vitaminen en mineralen te vinden zijn dan vroeger. De kwaliteit van deze voedingsmiddelen zou achteruitgaan, mede door de manier waarop we ze produceren en bespuiten tegen ongedierte. Dat is voor sommige mensen een reden om voor supplementen te kiezen. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor omdat ze veel sporten en breed willen worden: die hopen met supplementen voor elkaar te boksen dat hun lijf -en vooral hun spieren- niets tekortkomen.

Ayurveda

Er zijn ook mensen die ashwagandha kopen, een belangrijk bestanddeel binnen de ayurveda. Dat is weer een heel andere stroming: die mensen kopen voedingssupplementen uit een soort zen/yoga-achtige denkwijze. Ashwagandha zou een positieve invloed hebben op de geestelijke balans en beschermen tegen stress. Dat is niet officieel bewezen, maar veel mensen geloven dat dit van een wortel afkomstig bestanddeel een bepaalde helende werking heeft.

We hebben recent ook een enorme opleving gezien in voedingssupplementen, namelijk toen media schreven over de positieve invloed van vitamine D bij corona. Je zou er minder snel ziek van worden, waardoor er flinke leveringsproblemen van deze specifieke vitamine ontstonden. Vitamine D wordt ook vaak aangeraden als je niet zoveel zonlicht op je huid krijgt. Zeker in de winter is dat een veel gekocht supplement, al geldt ook voor deze vitamine dat je hem uit je voeding kunt halen: eieren, vette vis en halvarine bijvoorbeeld.

Kortom, er zijn verschillende redenen om voedingssupplementen te gebruiken: veel mensen slikken dagelijks multivitaminen in de hoop hun lichaam een extra boost te geven. Je moet er echter ook altijd gewoon fruit en groenten bij blijven eten, want dat werkt uiteindelijk het allerbeste voor je lijf.

[Fotocredits - Arundhati © Adobe Stock]