Waar let je op tijdens een bezichtiging?

Ben je op zoek naar een nieuw huis en heb je een bezichtiging gepland? Spannend! Dit is een belangrijke stap in het koopproces. Tijdens een bezichtiging krijg je een eerste indruk van de woning, maar het is ook hét moment om kritisch te kijken naar de staat, indeling en mogelijke gebreken. Waar moet je op letten om een weloverwogen beslissing te nemen? Met deze checklist ga je goed voorbereid op pad.

Voorbereiding

✓ Bekijk de plattegrond en de woningadvertentie goed

✓ Lees je in over de buurt

✓ Rijd langs de woning op verschillende tijdstippen

✓ Maak een lijst met vragen voor de makelaar

✓ Bereken hoeveel je kunt lenen om gelijk een hypotheek af te sluiten als het huis aan je wensen voldoet

Omgeving en ligging

✓ Bekijk de woningen van de buren. Spreek een buur aan om wat vragen aan te stellen.

✓ Zijn er genoeg voorzieningen? Bijv: scholen, ziekenhuis, bos, winkels, ov, etc.

✓ Hoe is de parkeergelegenheid?

✓ Heb je geluidsoverlast van bijvoorbeeld de trein, verkeer, industrie of horeca?

Staat van de woning

✓ Zijn er scheuren in de muren, kozijnen of het plafond?

✓ Zie je vochtplekken of schimmelplekken?

✓ Hoe is de staat van de ramen, kozijnen, vloer en deuren?

✓ Hoe is de fundering?

✓ Wat is het energielabel van de woning?

✓ Hoe oud is de cv-ketel?

✓ Zijn er renovaties die gelijk gedaan moeten worden?

✓ Wat is de staat van de badkamer en de keuken?

✓ Hebben de ramen dubbel glas?

✓ Hoe is de elektra? Hoe is de meterkast? Moet er iets verlegd worden?

✓ Zijn er voldoende stopcontacten?

Indeling en mogelijkheden

✓ Zijn er genoeg slaapkamers?

✓ Is er mogelijkheid tot op- of uitbouw?

✓ Is er voldoende daglicht?

✓ Heb je genoeg opbergruimte?

Vragen aan de makelaar

✓ Waarom gaan de bewoners verhuizen?

✓ Hoe is de band met de buren?

✓ Wat zijn de maandelijkse lasten (VvE-kosten, erfpacht, gemeentelijke belastingen)?

✓ Wanneer moet het bod binnen zijn/ zijn er al biedingen binnen?

✓ Zijn er geplande renovaties of bouwprojecten in de buurt?

Zorg ervoor dat je tijdens de bezichtiging alles vraagt wat er in je opkomt. Maak veel foto’s zodat je later alles nog eens rustig kunt terugkijken. Ben je serieus geïnteresseerd? Maak dan een afspraak voor een tweede bezichtiging. Hier kun je eventueel een aannemer mee naar toe nemen mocht je van plan zijn je woning te verbouwen. Is het een ouder huis? Dan kan het handig zijn om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren, voordat je het huis koopt. Zo kom je niet voor dure verrassingen te staan.

