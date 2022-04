Virgil van Dijk brengt samen met Winne een mixtape uit

Virgil van Dijk heeft onlangs zijn eigen mixtape ‘Side by Side’ uitgebracht. Voor de tape sloeg hij de handen ineen met rapper Winne én gingen ze samen op zoek naar dé hiphop-talenten van Nederland. Beatmakers, zangers en rappers hebben hard gewerkt om, onder begeleiding van Winne, een onvergetelijke tape te maken. Deze mixtape is nu te beluisteren via Spotify (zie hieronder) en via de website van JBL.

Het perfecte team

Als aanvoerder weet Virgi van Dijkl als geen ander hoe hij jong talent op sleeptouw kan nemen. Muziek is daarbij voor hem een echte motivation builder: vlak voor iedere wedstrijd luistert hij steevast naar zijn eigen playlist, om zichzelf helemaal op te laden, en al van jongs af aan luistert hij naar de hardste hiphopbeats. Het liefst komen die beats van Winne, die voor hem altijd een bron van inspiratie is geweest. Samen vormen de twee het perfecte team voor het samenstellen van een dikke mixtape.

Om tot het allerbeste resultaat te komen, startten ze afgelopen november de zoektocht naar nog meer hiphoptalent en het enthousiasme was overweldigend: meer dan 500 talentvolle muziekmakers meldden zich aan. Uit de grote hoeveelheid aanmeldingen is uiteindelijk een keuze gemaakt voor 15 talenten die onder begeleiding van Winne de studio in gingen. En met succes, want “daar is veel fire uitgekomen,” zegt Winne.