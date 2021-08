​Verven moeilijk? Dat is allang niet meer zo!

Grote kans dat er bij jou thuis nodig iets geverfd moet worden. Denk aan die inmiddels kale schutting die er meer zo fraai uitziet. Ook grote kans dat je dit uitstelt, omdat je denkt dat het tijdrovend is en te veel moeite kost. Zonde! Je huis ziet er zoveel mooier uit met een mooi laagje verf en het is allang niet meer moeilijk. Gooi die overtuiging dus maar overboord. Maar, pas wel op: wanneer je de juiste producten kiest, krijg je er straks nog plezier in en sta je straks de schutting van je buurman ook te verven.



Kies voor gemak



Je ontkomt er niet aan: wanneer je iets gaat verven moet de basis van het oppervlak goed zijn. Verf hecht nou eenmaal niet aan vettige of gladde oppervlakken. Aan schoonmaken en licht schuren ontkom je niet. Maar, grondverf is niet altijd nodig. Er bestaat namelijk verf die zijn eigen grondverf is, ideaal! Daarnaast zit er verschil in hoe (je) een verf aanbrengt. Heb je een groot oppervlak te verven? Kies dan voor een brede kwast of verfroller. Kies daarnaast voor een product dat streeploos opdroogt en waarbij je later gemakkelijk nog kunt bijwerken. Is je verf erg dik en op waterbasis? Dan kun je deze aanlengen met water zodat hij makkelijker aanbrengt. Nog meer gemak: verf bestellen kan tegenwoordig gewoon online.

Kies voor onderhoudsvrij

Zit je verf erop? Dan wil je er de komende periode niet meer naar omkijken. Je bent graag buiten, maar waarschijnlijk liever met een biertje dan een verfroller in je hand. Kies daarom voor verf die voor een langere periode onderhoudsvrij is. Zo hoef je niet binnen een half jaar weer aan de slag te gaan. Een onderhoudsvrije verf is een verf die je hout beschermt én niet binnen een mum van tijd bladdert. Slim is het daarom om voor een dekkende beits te kiezen die in het hout trekt. Dit werkt vochtregulerend, waardoor je hout kan blijven ademen én de kans op bladderen minimaal is. Verf je buiten? Kies dan voor een buitenverf met UV bescherming.

Kies voor stijlvol



Wat je ook gaat schilderen, de huidige trend in verfland is mat, matter, matst. En dan het liefst mat zwart. Waar je vroeger vaak de keuze had uit hoog- of zijdeglans, kom je nu goed voor de dag met matte verf. Kies je voor matte verf, dan kies je voor een rustig, stijlvol effect. Simpelweg omdat matte verf minder licht weerspiegelt. Ook gemak komt hier weer terug: matte verf camoufleert oneffenheden in de ondergrond van je verf.

Kies voor duurzaam



Je doet op allerlei vlakken al aan duurzaamheid, waarom zou je dan nog kiezen voor een verf op basis van allerlei chemische middelen? Ga met de tijd mee en kies voor een verf op natuurlijke basis. Goed voor het milieu!