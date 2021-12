​Nieuw Apple Watch-bandje? Vergeet je wijzerplaat niet

De feestdagen breken weer aan en dat betekent dat je waarschijnlijk wel een paar keer bij anderen op visite gaat, of misschien zelf mensen over de vloer krijgt. Je wil er waarschijnlijk goed uitzien na al die weken in pyjama’s en joggingbroeken. Helemaal doorgestijld? Kies dan voor verschillende Apple Watch-bandjes voor elke outfit.

Apple Watch-bandjes hoeven helemaal niet zo duur te zijn. Je kunt ze natuurlijk bij Apple aanschaffen, maar dan ben je wel een flink bedrag kwijt. Dan is het bandje wel perfect en van goede kwaliteit, maar kun je er wel aanzienlijk minder kopen voor hetzelfde bedrag dan wanneer je een onofficieel bandje uitzoekt.

Apple Watch-bandjes

Je kunt overwegen om een mandje vol te shoppen op het Chinese AliExpress, maar dat is helemaal niet zo duurzaam. Dat komt van heel ver weg. Nu is dat ook zo als je een bandje koopt bij een Nederlandse webshop, want die zijn vaak alsnog made in China, maar het voordeel van een webwinkel is dat die in bulk koopt, versus een eigen persoon waarbij het pakketje los naar diegene toegaat. Kortom, het is dus niet bepaald duurzaam om ze uit China te halen via AliExpress.

Plus, je kunt ook in Nederland vrij betaalbare bandjes vinden voor elke gelegenheid. Heb je een foute rode kersttrui aan? Dan doe je daar een rood bandje bij. Heb je liever een wat meer stoere uitstraling? Dan ga je voor Milanese, het RVS-bandje dat net even wat zwaarder en luxer aanvoelt dan een stoffen variant. Je hebt hierin veel keuze: zwart, grijs, roze, maar zelfs allerlei kleuren door elkaar. Het is moeilijk om een outfit te bedenken waarbij je geen geschikt Apple Watch-bandje kunt vinden.

Je wijzerplaat veranderen

Vergeet ook niet je wijzerplaat aan te passen, zodat die helemaal in lijn is met je outfit én je bandje. Dat doe je als volgt:

Druk op je crown om naar de wijzerplaat te gaan en houd je vinger op het beeldscherm Swipe om de functie te selecteren voor het wijzigen van je wijzerplaat en bevestig met de crown Maak vervolgens een keuze voor de geschikte wijzerplaat met kleuren zoals je wenst en druk weer op de crown om je wijzigingen op te slaan.

Wil je het liever anders doen, dan kun je ook op je iPhone de Watch-app openen en op de tab Wijzerplaten tikken. Zo kom je goed voor de dag: tijdens de feestdagen, maar ook van dag tot dag.