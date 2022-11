​Niet elke klus benodigd dezelfde schroef: zo kies je de juiste

Een kippenhok bouwen, maar alles in huis behalve schroeven om het ook daadwerkelijk in elkaar te zetten? Of op zoek naar een schroefje dat is losgetrild van de fiets? Zo zorg je dat je altijd de juiste schroef voor de juiste klus in huis hebt.



Het belang van een goede schroef is enorm. Kies je verkeerd, dan kan het voorkomen dat je geen gereedschap hebt om de schroef te bevestigen. Kies je een te lange schroef, dan komt het scherpe puntje er misschien aan de andere kant van de deur uit. Plus: de schroef moet perfect zijn om goed te passen en te zorgen dat hetgeen je stevig in elkaar wilt zetten, ook daadwerkelijk stevig in elkaar zit.

Schroeven herkennen

Je herkent het type schroef aan de bovenzijde. Je hebt een kruiskop-schroevendraaier, een inbus, een gleuf en een buitenzeskant, maar er zijn meer varianten. De bovenkant van de schroef zegt alles over hoe je de schroef bevestigt. Je moet schroeven er soms met vrij veel kracht indraaien en dan is bijvoorbeeld een elektrische schroevendraaier erg handig: al kan die als je de juiste kop niet hebt niet met elke schroef worden gebruikt.

Daarnaast zijn schroeven voor verschillende soorten materialen gemaakt. Er zijn houtschroeven die je in allerlei houtsoorten kwijt kunt, maar ook specifiekere varianten zoals de bolkop die perfect is voor plinten. Met een spaanplaatschroef (ook wel universeelschroef, zoals woodies schroeven) kun je het vaak wat minder solide spaanplaat bevestigen, al werken ze vaak ook prima in hout. Nog zachter is gipsplaat en ook dat heeft een eigen schroef: de gipsplaatschroef. Hierbij is het schroefdraad wat kleiner en hij is zwart (tegen roest), waardoor het goed werkt om gipsplaten te bevestigen.

De juiste schroef voor de juiste klus

Heb je juist te maken met steviger materiaal, dan is een houtdraadbout of een MDF-schroef waarschijnlijk een betere keuze. De vlonderschroef hoort daar zeker bij, want die kan worden geboord in hardhout dat vaak wordt gebruikt voor… vlonders dus. Het is bij het uitkiezen van schroeven goed om te bedenken welke materialen je aan elkaar wil maken, hoeveel ruimte er is, of je het juiste gereedschap in huis hebt en wat je budget is. Schroeven zijn er ook in verschillende merken, waaronder woodies.

Je kunt uiteraard ook altijd aan een andere doe-het-zelver vragen wat hij of zij de beste keuze vindt. En, als je de schroeven eenmaal hebt: lekker veilig klussen. Veel plezier!

[Fotocredits - Alina © Adobe Stock]