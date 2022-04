​Duurzaam klussen doe je zo

Je hebt besloten dat je wat tijd hebt (of je hebt vrijgenomen) en je wil graag dat ene grote project in of rond je huis doen. Nu kun je meteen naar de bouwmarkt rijden en alles in huis houden voor je klus, maar is dat wel zo duurzaam? Er zijn veel milieuvriendelijkere (en goedkopere!) manieren om te klussen.



In de bouwmarkt kun je uiteraard vragen naar duurzame materialen om mee te klussen, maar hier worden ook veel materialen verkocht die niet bepaald duurzaam zijn. Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat je bij hout te maken hebt met keurmerken. Kies altijd een houtsoort met tenminste het FSC-keurmerk, want dat betekent dat het hout in een duurzaam bos is geteeld. Check ook welk materiaal langdurig goed blijft. Dat scheelt je namelijk weer een nieuwe keer klussen én is uiteindelijk op de lange termijn vaak goedkoper.

Gebruikte bouwmaterialen

Overweeg ook eens een andere plek dan de bouwmarkt, want er zijn online winkels te vinden die alleen handelen in gebruikte bouwmaterialen. Dit zijn materialen die uit de bouw zijn gekomen en niet meer nodig waren, waardoor ze over zijn. Vaak zijn dit echt bouwmaterialen, dus denk bijvoorbeeld aan panden die zijn gesloopt en waar een heleboel nog prima bruikbaar materiaal uit voortkomt. Balken, kranen, kozijnen: het zijn echt niet alleen afgebrokkelde planken hout of omgebogen spijkers die resulteren uit een sloopsessie.

Je kunt bijvoorbeeld ook aan vrienden en familie vragen of zij iemand kennen die nog iets heeft gesloopt of gaat slopen, of die überhaupt een bepaald bouwmateriaal over heeft. Dat is vaak niet alleen een duurzame oplossing, maar ook goedkoop. Immers hoeven zij de rit naar de milieustraat niet te maken en zullen je de bouwmaterialen misschien wel gratis meegeven. Het voordeel van gebruikte bouwmaterialen is dat ze allemaal bijzonder zijn en karakter hebben, veel meer dan als je een gloednieuw materiaal koopt.

Persoonlijkere meubels

Als je eenmaal aan je klus wil beginnen: je hebt immers de materialen in huis, vergeet dan niet om ook duurzaam met je materialen om te gaan. Als je een cirkel nodig hebt, zaag die dan niet uit het midden van het hout, maar kies van een randje, zodat je de rest van het hout nog voor iets anders kunt gebruiken. Denk ook aan bouwafval: breng dit naar de milieustraat zodat dit op de meest duurzame manier kan worden verwerkt (of bewaar het thuis voor een ander project).

Het leuke aan zelf klussen is dat je meubels, vloeren of andere items in je huis een veel persoonlijker tintje geeft. Het is niet alleen leuk om trots te kunnen zeggen dat jij iets hebt gemaakt, het geeft je ook de mogelijkheid om iets helemaal naar eigen hand te zetten. Je kunt bijvoorbeeld een zelfgemaakte kast maken die precies in dat kleine hoekje naast de bank past, of iets personaliseren door bijvoorbeeld iets uit je interieur terug te laten komen in je zelfgemaakte meubel. Beter voor de aarde, persoonlijk en in veel gevallen nog goedkoper ook: reden genoeg om duurzaam te klussen.

[Fotocredits - Valmedia © Adobe Stock]