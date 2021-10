Love for sale in een winkelcentrum

Misschien is de titel wat kort door de bocht, want het was veel meer dan dat. Liefde was niet in de uitverkoop en het winkelcentrum was ook niet een gewoon winkelcentrum. Love for Sale is het nieuwe album van Lady Gaga welke ze gemaakt heeft samen met de legendarische Tony Bennet (95 jaar). Om deze wereldwijd te promoten is er gekozen voor een unieke setting.

Westfield Mall of the Netherlands

Onlangs in maart opende de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Ondanks dat deze uniek is voor Nederland zijn er al 20 andere locaties over de gehele wereld. En al deze locaties deden mee met het feest van Lady Gaga en Tony Bennet. Onder het genot van een hapje en een drankje konden we genieten van een jazz concert op het doek van Lady Gaga met oude nummers uit dit genre en eigen nummers in een Jazzjasje gestoken.