​Leuk idee voor je bedrijfsfeestje: een race simulator huren

Steeds meer bedrijven ontdekken virtual reality als een leuk uitje voor medewerkers. Het verbaast ons niks: je kunt spellen doen waarin je moet samenwerken, het is fijn om even uit dat werkritme te stappen en het is een goed excuus voor een borrel onder het mom van teambuilding. Er zijn echter veel meer toffe game-activiteiten om te doen, waarvoor je zelfs niet altijd het kantoor hoeft te verlaten. Zo kun je bijvoorbeeld een race simulator huren.



Race simulator huren

Een race simulator heeft veel voordelen. Ze kunnen op locatie komen, wat betekent dat je bijvoorbeeld de grote bijeenkomstruimte van je kantoor zou kunnen gebruiken voor een racetoernooi. Anderzijds kun je ze ook in een doorloopruimte zetten, want het zijn enorme eyecatchers. Zodra je een racesimulator ziet wil je er eigenlijk even in gaan zitten om hem uit te proberen. Het is in dat opzicht een heel toffe, in het oog springende activiteit.

Bovendien hoeven medewerkers niet bang te zijn dat ze iets moeten doen waarvoor ze heel sportief moeten zijn of wat ze misschien niet kunnen. Veel medewerkers weten hoe autorijden gaat en een race simulator is hier een soort verlengde van. Bovendien kun je met zo’n simulator ook meteen inspelen op een heel populaire hobby van veel Nederlanders: de formule 1. Nu de Nederlandse coureur Max Verstappen het zo goed doet, zijn nog meer mensen naar de sport gaan kijken. Er zijn formule 1-spellen om te spelen op een race simulator, waardoor je daar goed op kunt inspelen.

Formule 1

Op een race simulator zou je meerdere games kunnen spelen, waardoor je het laagdrempelig houdt voor iedereen om mee te doen. Een formule 1-racegame is heel tof voor de wat meer getrainde gamers, maar vaak luistert de besturing in deze games erg nauw. Om dan ook een spel te hebben klaarstaan voor de minder getrainde gamers, zorg je dat het voor iedereen leuk blijft. En natuurlijk hoort er ook een competitie bij: door mensen eerst te laten proberen en vervolgens voor de fanatiekelingen een toernooi te organiseren, wordt het een racefeest voor iedereen. En wie er niet aan het racen is, kan dan van een lekker hapje of drankje genieten en zijn ervaringen met het racen delen.

Vermaak, nieuwsgierigheid, een leuk gespreksonderwerp: een race simulator huren is zo gek nog niet. Het kan bovendien vrij goedkoop. Je kunt ze al huren vanaf 400 euro. Niet alleen voor een bedrijfsfeestje, maar bijvoorbeeld ook voor een beurs. Hoe trek je mensen naar je stand? Zet een race simulator neer en het bloed van snelheidsduivels en formule 1-fans begint al gauw sneller te stromen. Het is een leuke manier om iemand even te laten ontspannen, voordat je die persoon je verhaal doet. Bovendien zijn er bij veel branches overeenkomsten te vinden met het racen, waardoor je er meteen een mooi rond verhaal van kunt maken voor op de beursvloer.

[Fotocredits - surasak © Adobe Stock]