Tegenwoordig is de badkamer een wellnessruimte in je huis. Waarbij de badkamer vroeger een plek was om je te wassen, is het nu de ultieme ontspanningsplek. Je hebt geen groot budget of een ruime kamer nodig om van deze innovaties in je badkamerinrichting te profiteren. De prijzen voor producten met een luxe uitstraling zijn betaalbaarder dan je zou verwachten. Het maken van de juiste keuzes bij zowel de bouw als inrichting van de badkamer kan een verschil van dag en nacht maken. Dit artikel biedt je inspiratie voor het (ver)bouwen van jouw badkamer.



De voorbereiding

Bij de bouw of verbouw van je badkamer is de voorbereiding het belangrijkste. Kies voor grotere leidingen om meer water aan en af te kunnen voeren. Verder kun je bij de voorbereiding voor jouw droombadkamer vloerverwarming overwegen. Dit is door innovatie in vloerverwarming techniek op vrijwel iedere ondergrond mogelijk, dus niet meer alleen op betonnen vloeren. Voor de afwerking van de vloer bieden keramische tegels de beste en meeste mogelijkheden. Je hebt keuze uit keramische tegels die vrijwel niet van natuursteen zoals marmer of zelfs hout te onderscheiden zijn. Altijd al een ‘houten’ vloer in je badkamer gewild? Met keramische tegels kan dit. Deze vrijheid in keuze maakt de meest bijzondere en luxe uitstralingen mogelijk. Denk aan marmer in allerlei kleuren, of houtlook tegels op de muur achter de douche.

De inrichting van de badkamer

Nu je de basis weet, is het tijd voor de volgende stap. De inrichting van de badkamer moet natuurlijk aansluiten bij de luxe ruimte die je gebouwd hebt. Je kunt houten badkamermeubels kopen met ledverlichting en een badkamerspiegel met ledverlichting, zo kun je perfect de ruimte sfeer geven. Voor de douche, wasbakken en het toilet is er ook meer keuze dan ooit. Zowel in uitstraling als in gebruik kan een goede douche de ruimte er niet alleen als wellnessruimte uit laten zien, maar ook deze functie aan je badkamer geven.

Douche en douchecabine innovatie

Als je kijkt naar de innovaties en trends in douches en douchecabines, dan vallen allereerst de kleuren op. Zowel de kranen als douches zijn verkrijgbaar is veel meer kleuren dan zilverkleurig. Wat dacht je van de kleur matzwart, goud of roségoud? Je kunt de kleur matzwart bijvoorbeeld matchen met het matzwarte metalen frame van de douchewand met onderverdeelde ramen. Een inloopdouche of douchedeuren geven veel luxe en hebben als voordeel dat je de vloer door kunt trekken in de doucheruimte. Maar een douchecabine kopen kan nog meer luxe en mogelijkheden bieden. Een stoomcabine of stoomdouche kan een sauna beleving toevoegen. Afhankelijk van de uitvoering die je kiest, kun je heerlijk tot rust komen en je lichaam reinigen in de stoomcabine. De temperatuur kan oplopen tot zo’n 60 graden en de luchtvochtigheid tot meer dan 80%. Je kunt je lichaam nog beter ontspannen door de toevoeging van een zijdouche met bodyjets of een infraroodpaneel. Zo heb je een echte wellnessbeleving zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Je kunt daarna meteen je bed in rollen.