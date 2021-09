​Hoe verloopt het herstel na een haartransplantatie

We hopen dat je blij en tevreden bent met de keuze van je haartransplantatie! Het is namelijk een flink proces voorafgaand de medische ingreep. Zo moet je de keuze maken voor een juiste kliniek, rekening houden met de kosten en tijd inplannen die je nodig hebt voor een voorspoedig herstel. De eerste dagen na de ingreep zijn van cruciaal belang, maar ook daarna is het belangrijk om voldoende rust te nemen. Meer over het herstel na een haartransplantatie lees je hieronder!



De eerste dagen na je transplantatie

Ondanks dat een haartransplantatie vaak ongeveer zes tot acht uur duurt, is het herstel van deze ingreep wel wat langer. Zo verloopt bij de ene persoon het herstel sneller dan bij de andere persoon, wat vaak afhankelijk is van de grootte van de behandeling. Met name de eerste dagen is de hoofdhuid rood verkleurd en licht gezwollen, maar gelukkig herstelt de huid vaak vrij vlot. Het is belangrijk om na deze transplantatie voldoende rust te nemen, want juist de eerste dagen zijn belangrijk voor je herstel. Ook kunnen de eerste dagen gepaard gaan met veel jeuk, maar dan juist de kracht om daar niet aan te gaan krabben. Deze periode gaat gelukkig ook weer snel over, waardoor de jeuk ook zal afnemen.

De eerste weken na je transplantatie

Het klinkt vanzelfsprekend, maar rust is erg belangrijk voor een voorspoedig herstel. Probeer dan ook vooral niet te gaan sporten of andere zware activiteiten op te pakken de eerste weken na je haartransplantatie. Vaak kan de haartransplantatie kliniek een indicatie geven over hoeveel tijd je nodig hebt om te herstellen. Probeer daarnaast ook zo min mogelijk te zweten en ook niet te zwemmen, want je huid is nog volop aan het herstellen. Juist het chloorwater en zweet kunnen zorgen voor ontstekingen.

Neem je tijd en heb geduld!

Hoe graag we als Nederlanders snel weer verder willen met ons drukke bestaan, is in deze situatie geduld een schone zaak. Meestal komen getransplanteerde haren na ongeveer 3 tot 4 maanden weer terug en dus zit er niet anders op dan wachten. Wel kun je dit proces bevorderen door voldoende vitamine tot je te nemen en het aantal stresssituaties te vermijden. Stress is vaak een boosdoener wat dit soort processen kan vertragen. Heb vooral geduld en vertrouwen in je eigen lichaam en het proces van de transplantatie. Het gaat vanzelf allemaal weer goed werken in je lichaam, waardoor je binnen no-time kunt genieten van je eigen haardos!