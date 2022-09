​Het beste matras: Top 5 matrassen van 2022

De zoektocht naar een matras kan veel tijd in beslag nemen want zowel online als in de winkel zijn er veel mogelijkheden en moet je rekening houden met heel wat verschillende kenmerken om het matras te kiezen dat aan jouw behoeften voldoet. Omdat wij willen dat je het hele jaar door van een goede nachtrust kunt genieten, hebben wij de beste matrassen op de markt uitvoerig getest en een vergelijking gemaakt van de bekendste merken en modellen. Bekijk nu onze lijst met de beste matrassen van 2022. De beste matrassen online Laten we direct starten met onze vergelijking tussen de beste matrassen online van de merken Hypnia, Kipli of Mattsleeps. Dit zijn matrassen die online kunnen worden besteld voor een vlotte levering bij jou thuis en die je optimaal comfort zullen bieden, wat je voorkeuren ook mogen zijn. 1.Supreme Wellness matras - Hypnia Onze favoriet

Het eerste matras uit onze selectie is het Supreme Wellness matras, ontwikkeld door het Franse bedrijf Hypnia. Dit is de absolute favoriet van ons team, een hoogwaardig matras met uitstekende technische kenmerken, voor maximaal comfort gedurende de hele nacht, en zo min mogelijk pijn bij het ontwaken. Talrijke studies tonen aan hoe belangrijk het is om het juiste matras te kiezen ter vermindering van spierpijn en rugpijn - een taak die perfect wordt vervuld door het Hypnia matras. Zoals de naam al doet vermoeden, voel je je op het Supreme Wellness matras als in een sluier van zachtheid gehuld en ondergedompeld in een heerlijk lange slaap, zonder tussendoor wakker te worden. Het matras is zorgvuldig getest en goedgekeurd door verschillende gezondheidsdeskundigen, waaronder osteopaten en fysiotherapeuten. Allen loven ze het comfort en de kwaliteit van dit Hypnia-matras en bevelen ze het matras aan om de hele nacht door van een goede slaap te kunnen genieten. Als je op zoek bent naar hét beste matras van 2022, dan kunnen we niets anders dan dit Hypnia model van harte aanbevelen. Naar onze mening is dit het matras met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het matras in detail

Dit matras is ontwikkeld met het oog op maximaal comfort, met superieur design en een afwerking van topkwaliteit. Het matras bestaat uit een laag traagschuim van 5 cm dat een dichtheid heeft van 45 kg/m3. Een schuim dat de drukpunten van het lichaam optimaal opvangt, gecombineerd met pocketveren voor een maximale ondersteuning en waarbij gebruik wordt gemaakt van 100% natuurlatex. In totaal is het matras 30 centimeter dik, waarmee het het dikste matras uit onze selectie is. Het is een heerlijk zacht en evenwichtig 2-in-1-matras, dat een ondersteuning op maat mogelijk maakt en dat zich dankzij de traagschuimtechnologie aan de behoeften van elk individu aanpast. Het is hypoallergeen en behandeld tegen huisstofmijt, om het risico te beperken dat uw slaap door een allergische reactie verstoord wordt. Het matras is eveneens Oeko-tex® gecertificeerd, wat een label is dat het gebruik erkent van niet-toxische materialen die veilig zijn voor de gezondheid en het milieu. Hierdoor is dit matras dus gezond ademend voor ieders comfort en gezondheid. Een ander pluspunt is dat , het matras handgrepen heeft waardoor het makkelijk te tillen is. Bij elke aankoop van een Hypnia-matras garandeert het merk verschillende interessante voordelen, waaronder de mogelijkheid om het matras 120 nachten op proef te nemen, ideaal om er zeker van te zijn dat het matras perfect bij je past. Bovendien wordt het matras geleverd met een garantie van 15 jaar, kan het zonder extra kosten in drie termijnen of na 30 dagen worden betaald en zijn de leverings- en retourkosten gratis.

Voor- en nadelen van het matras Kortom, laten we de voor- en eventuele nadelen van dit matras ontdekken, hoewel wij denken dat de nadelen te verwaarlozen zijn. De voordelen van dit matras ·Maximaal comfort dankzij de 7 comfortzones. ·Een evenwichtig oppervlak, geschikt voor alle soorten slapers, voor een matras dat rugpijn en andere pijnen helpt verlichten en de wervelkolom perfect ondersteunt. ·Het ideale matras voor stelletjes, omdat het een hoge mate van slaaponafhankelijkheid biedt, zodat je niet gestoord wordt door de bewegingsonrust van je partner. ·Het gevoel op een wolk te slapen: heerlijk zacht met een uitgebalanceerde en stevige ondersteuning. ·Het matras is perfect geschikt voor mensen met overgewicht. ·Uniek ontwerp en 30 cm dik. ·Hoogwaardige technologie met pocketveren. ·Tijk van bamboevezel en met Oeko-Tex®-certificaat dankzij de van nature hypoallergene en ademende eigenschappen die het matras effectief beschermen tegen vocht en tegelijkertijd zorgen voor een goede ventilatie en warmteregulering. ·Gezond en verantwoord. Je kunt gerust gaan slapen op dit matras dat Oeko-tex® gecertificeerd is, wat inhoudt dat de materialen niet toxisch zijn. Dit betekent dat het matras geen schadelijke stoffen bevat voor je gezondheid, je huid of het milieu. De nadelen van het matras ·Het matras is relatief zwaar en kan moeilijk te verplaatsen zijn zonder hulp, hoewel er aan beide zijden van het matras handvatten zitten om het verplaatsen te vergemakkelijken. ·De matrashoes is niet afneembaar. 2. Het natuurlijke matras – Kipli Het natuurlijke matras

Het tweede matras op onze lijst is het natuurlijke matras ontwikkeld door Kipli dat onze aandacht trok. Zoals de naam al doet vermoeden, is het belangrijkste voordeel van dit matras dat het gemaakt is van natuurlatex, een plantaardig materiaal van de Hevea boom dat voor allerlei doeleinden wordt gebruikt, waaronder het ontwerpen van matrassen die steun en comfort bieden en een natuurlijk omhulsel hebben. Het matras bevat polyester noch plastic en heeft geen toxische behandelingen ondergaan die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Bovendien is dit matras van nature anti-huisstofmijt en antibacterieel, dankzij de eigenschappen van latex. Volgens de specialisten van het Europese merk staan de Kipli matrassen dus garant voor een lange levensduur en kun je er vele nachten gebruik van maken. Daarom wilden we er zeker van zijn dat dit matras op onze lijst stond van beste matrassen van het jaar 2022. Het matras in detail Voor een maximaal comfort is het matras gemaakt van 100% natuurlatex, met een totale dikte van 22 cm. Het matras is omkeerbaar en heeft een stevige kant, bestaande uit een latexlaag van 15 cm met een dichtheid van 85 kg/m3 en een meer soepel liggende kant, bestaande uit een latexlaag van 5 cm met een dichtheid van 65 kg/m3. Bij het productieproces zijn geen chemische behandelingen of brandvertragers gebruikt. De hoes is van biologisch katoen die dankzij de thermoregulerende eigenschappen het transpireren beperkt. Het merk Kipli biedt zijn klanten in totaal 100 proefnachten aan om het matras uit te proberen zodat ze nergens spijt van krijgen. Het wordt geleverd met 10 jaar garantie en kan worden betaald in 3 gratis termijnen met gratis levering. Voor- en nadelen van het matras Hoewel er aan dit matras vele voordelen verbonden zijn en je van een volledige en pijnloze nachtrust kunt genieten, is het ook de moeite waard de mogelijke nadelen ervan in overweging te nemen zodat je een weldoordachte keuze kunt maken. De voordelen van het matras ·Het matras bestaat voor 97% uit natuurlijke materialen, ideaal voor mensen die natuurproducten verkiezen. ·Het matras is comfortabel, dankzij de 7 comfortzones en de twee verschillende kanten (stevig of zacht). ·Het matras kan worden aangepast aan elk type bed, of het nu een elektrisch of een meer traditioneel bed is, en is ook geschikt voor alle soorten bedbodems. ·Voor elk verkocht matras garandeert het merk dat er een boom wordt geplant; een pluspunt voor de planeet. ·Het matras is zo ontworpen dat het zich aanpast aan verschillende types slapers, of je nu graag op je rug, buik of zij slaapt: alles is mogelijk. ·Het matras heeft handvatten waardoor het gemakkelijk te verplaatsen en moeiteloos om te keren is. ·Het matras is 100% van Italiaanse makelij, van de verwerking van de latex tot de assemblage van het matras. De nadelen van het matras ·Het matras bevat geen springveren die bevorderlijk zijn voor een maximaal comfort en om pijn bij het wakker worden te voorkomen. ·Het is een dun matras. ·Het wordt aangeboden tegen een zeer hoge prijs. 3. Het matras - Mattsleeps Het verstelbare matras uit Nederland

Deze keer is het een Nederlands matras dat onze aandacht trok, het verstelbare matras van Matt. Met dit ongewone matras kun je de hardheid kiezen die jou bevalt. Het is een verstelbaar matras dat ontwikkeld is om aan de wensen van elk type slaper te voldoen. Het heeft in totaal 6 hardheidsniveaus voor een aanpasbaar comfort. Het is een matras van traagschuim, waarvan de verschillende lagen thuis kunnen worden aangepast, voor de juiste ondersteuning die jij nodig hebt. Om de hardheid van het matras zelf thuis aan te passen, vind je op de website van het merk een intelligente configurator waarmee je, op basis van de grootte van het gekozen matras en je voorkeuren (gewenste hardheid, of je alleen slaapt of niet, je gewicht), de ideale indeling voor de verschillende lagen van het matras kunt vinden. Het enige wat er dan nog overblijft is het matras aan te passen aan de verkregen resultaten, voor een perfect gepersonaliseerde hardheid. Het matras in detail Het matras bestaat uit een laag traagschuim van 4 cm met een dichtheid van 69 kg/m3. Het matras is verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes zodat het aan elke slaaphouding kan worden aangepast, wat je behoeften ook zijn. Het is modulair en de lagen van het matras kunnen worden aangepast voor een zacht tot stevig ligvlak met een totale dikte van 25 centimeter. Het is ook hypoallergeen en anti-huisstofmijt, en heeft een wasbare hoes voor eenvoudig onderhoud. Het Nederlandse merk stelt aan al zijn klanten een proefperiode van 120 nachten ter beschikking voor de keuze van het matras. Een optie die het mogelijk maakt het matras thuis uit te proberen en te testen of het comfortabel is. Er zit ook 10 jaar garantie op en als je het koopt via de officiële website van het merk kun je profiteren van gratis levering en retour, zodat de kosten voor de aankoop van een nieuw matras tot een minimum beperkt blijven.

Voor- en nadelen van het matras Ben je geïnteresseerd in het matras van Matt? Voordat je gaat bestellen, kun je beter even de tijd nemen om de lijst met voordelen die ons team heeft opgesteld door te lopen, evenals de minpunten van het matras. De voordelen van het matras ·Het matras garandeert een maximale lichaamsondersteuning die kan worden aangepast door het instellen van de 6 verschillende hardheidsniveaus. ·Het matras is zeer veerkrachtig. ·Het matras kan aan ieders persoonlijke comfort aangepast worden, of je nu gewend bent om alleen of met z'n tweeën te slapen. ·De matrashoes is afneembaar voor een eenvoudig onderhoud. De nadelen van het matras ·Het matras heeft geen springveren, wat jammer is, want springveren zijn erg comfortabel om op te slapen. ·Het wordt aangeboden tegen een zeer hoge prijs, en zal niet in ieders budget passen. 4. Het hybride matras - Emma De marktleider

Ook al waren sommige van de eerder voorgestelde merken je misschien niet bekend voordat je dit artikel las, het merk Emma hoort daar wellicht niet bij. Zij zijn Europa's toonaangevende merk als het gaat om het online verkopen van matrassen en ze staan bekend om hun kwaliteit die je misschien al eens hebt kunnen testen. In onze lijst van de beste matrassen van 2022, hebben we het Hybride matras van dit merk tot de vierde plaats verkozen. Dit matras is ontworpen om je een maximum aan comfort te bieden, ongeacht je voorkeur voor hardheid, je slaapstijl of zelfs je voorkeurspositie wanneer je je in de armen van Morpheus nestelt. Om je comfort te garanderen, bestaat dit matras uit 5 verschillende lagen van zowel pocketveren als schuim. Een ander voordeel van het matras is dat het gebruik van pocketveren de lucht laat circuleren zodat je kunt genieten van een ademend matras wat ideaal is voor het reguleren van je lichaamstemperatuur tijdens de warmste nachten. Het matras in detail Het matras bestaat uit een laag traagschuim van 4 cm met een dichtheid van 60 kg/m3. Het is ook uitgerust met pocketveren zodat dit 25 cm dikke matras in totaal 5 comfortlagen bezit. Alle gebruikte materialen zijn hypoallergeen en anti-huisstofmijt, zodat de consument wordt beschermd tegen het risico van allergische reacties. Het biedt ook een evenwichtige tot stevige ondersteuning, vastgesteld op 7/10 op de hardheidsschaal. Dankzij het gebruik van de gepatenteerde AeroFlex®-technologie bij het vervaardigen van de Emma-matrassen blijft je wervelkolom op dit matras perfect uitgelijnd. Wil je dit matras testen? Emma biedt haar consumenten in totaal 100 proefnachten aan, zodat je het comfort van het matras thuis kunt bevestigen. Voor elke bestelling kun je gebruik maken van gratis leveren en retourneren. Ook is het mogelijk om in 3 keer te betalen zonder kosten om je uitgaven te spreiden. Het matras wordt geleverd met 10 jaar garantie. Voor- en nadelen van het matras Hoewel het op onze lijst van de beste matrassen van 2022 staat, is het toch belangrijk om rekening te houden met zowel de voor- als de nadelen van het Hybrid matras van Emma, die wij hieronder uitleggen: De voordelen van het matras ·Het is een ademend matras dat transpiratie beperkt waardoor de temperatuur zelfs tijdens de warmste nachten constant blijft. ·Het matras zorgt ervoor dat iedereen onafhankelijk en comfortabel kan slapen, ideaal voor stellen. ·Het biedt een optimale ondersteuning van de wervelkolom. De nadelen van het matras ·Dit matras is niet geschikt voor mensen met overgewicht. ·Het kan zijn dat het lichaam niet voldoende ondersteuning krijgt waardoor het niet voor iedereen geschikt is. ·De levertijden kunnen lang zijn. 5. Sensation - Tempur Het historische merk

We kunnen niet een lijst maken met de beste matrassen van het jaar, zonder het merk Tempur te noemen. Dit is voor de meeste consumenten ook een bekend merk dat verschillende soorten matrassen verkoopt, zoals de Sensation-collectie die we bestudeerd hebben tijdens onze beoordeling. Ten eerste moet je weten dat de matrassen van Tempur in Denemarken gemaakt worden, zodat ze meteen aan de Europese kwaliteitsnormen voldoen. Het voordeel van dit matras is dat het gemaakt is van een uniek, door Tempur ontwikkeld materiaal dat door de NASA werd uitgevonden om astronauten maximale ondersteuning te bieden tijdens de lancering. Deze unieke ondersteuning is ook terug te vinden in de matrassen van het merk dat maximaal comfort en een uitzonderlijke nachtrust garandeert. De Sensation-collectie is ontwikkeld voor actieve slapers die gewend zijn veel te bewegen en op zoek zijn naar de juiste ondersteuning en een maximaal comfort in een ‘actief’ matras. Het matras in detail Voor dit comfortabele matras maakt Tempur gebruik van een 3 cm dikke laag traagschuim met hoge dichtheid, gecertificeerd door de NASA. Er wordt echter geen informatie gedeeld over de dichtheid van het gebruikte schuim want dat is de ‘geheime formule’ van het merk. Het matras kan in verschillende maten worden gekozen, waarbij standaardmaten binnen één tot twee weken beschikbaar zijn, terwijl niet-standaardmaten binnen een termijn van 12 weken kunnen worden geleverd. Het matras is 25 cm dik en voorzien van de Cool Touch-technologie voor een betere ventilatie. Zodra je een van zijn matrassen koopt, krijg je van het merk een proefperiode van 90 dagen. Dat is de gemiddelde tijd om de kwaliteit en het comfort van een matras te kunnen inschatten. Het Tempur Sensation matras wordt ook geleverd met 10 jaar garantie en gratis bezorging.

Voor- en nadelen van het matras Laten we overgaan tot de lijst van voor- en nadelen van dit matras. Al deze punten helpen je het juiste matras te kiezen, dat overeenkomt met jouw behoeften. De voordelen van het matras ·Het is een comfortabel matras, zoals blijkt uit commentaren van consumenten. ·Het matras zorgt voor een goede drukverdeling. ·De matrashoes is afneembaar en wasbaar, wat de hygiëne van het matras ten goede komt. ·Het matras biedt een ondersteuning van de wervelkolom die de pijn van verkeerde slaaphoudingen voorkomt. ·Het is een matras dat maar weinig bewegingsoverdracht heeft, zelfs voor mensen die tijdens hun slaap flink bewegen. De nadelen van het matras ·Het matras is niet geschikt voor mensen met overgewicht. ·Het matras heeft geen handgrepen om het gemakkelijk te kunnen verplaatsen. ·Het wordt verkocht tegen een zeer hoge prijs. ·Het heeft geen pocketveren. ·Er kan een lange wachttijd zijn voor het bestellen van een niet-standaard matras. Het beste matras: andere merken Naast de bovengenoemde matrasmerken kun je, als je op zoek bent naar een nieuw matras met maximaal comfort, ook kijken naar matrassen van Simba, Mello, Tediber of het merk Eve, dat een Hybrid Premium matras aanbiedt met zeer goede recensies. Om zeker te zijn van de kwaliteit van je matras moet je Europese merken kiezen, en vragen naar de plaats waar de matrassen worden gemaakt. Dit is ook belangrijk als je de ecologische impact van je toekomstige bestelling wilt beperken. Het beste matras: onze conclusie Vind je het moeilijk om te kiezen uit de vele soorten matrassen die online beschikbaar zijn? We hopen dat we met onze selectie van beste matrassen van 2022 jouw keuze eenvoudiger hebben gemaakt, door je onze favoriete matrassen van dit jaar voor te stellen. Een speciale vermelding voor het Hypnia matras, dat volgens ons het meeste te bieden heeft, een matras dat het gebruik van pocketveren en traagschuim combineert voor een maximaal comfort, maar ook het dikste matras uit onze selectie. Aan jou de taak om heerlijk te slapen.