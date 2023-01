​Een nieuwe vloer in huis? Heb je al aan een gietvloer gedacht?

Is het hoog tijd voor een nieuwe vloer in huis? Hoewel er ontzettend veel verschillende mogelijkheden zijn, kiezen veel mensen uiteindelijk toch voor laminaat. Laminaat kun je in iedere bouwmarkt kopen en is ook vaak in de aanbieding. Het is dan ook niet zo vreemd dat laminaat één van de populairste vloersoorten in Nederland is. Andere opties zijn onder meer PVC, parket, tapijt of tegels. Maar heb je ook al eens aan een gietvloer gedacht? In deze blog willen we het graag over deze moderne optie hebben. Lees daarom snel verder om erachter te komen of een gietvloer wellicht ook wat is voor in jouw woning.



Wat is een gietvloer?

Zoals je al wel uit de naam kunt afleiden, is een gietvloer een vloer die gegoten wordt. Een gietvloer is een volledig naadloze kunststof vloer die op de ondervloer wordt gegoten en vervolgens wordt afgewerkt met een coating of laklaag. Omdat de vloer gegoten wordt, is het geheel naadloos en heeft het een strakke, moderne uitstraling.

Verschillende soorten gietvloeren

Gietvloeren zijn in meerdere varianten te verkrijgen. Enkele veelgebruikte materialen voor het vervaardigen van dit soort vloeren, zijn epoxy (EP) en polyurethaan (PU). Een vloer van epoxy zie je veel terug in bedrijven. Een epoxy gietvloer is bij uitstek geschikt als bedrijfsvloer omdat het zwaar belast kan worden en daarnaast goed bestand is tegen agressieve chemicaliën. Wil je een gietvloer aanbrengen in een woning of kantoorruimte? Dan is een polyurethaan gietvloer de betere keuze. Dankzij het oppervlak dat aangenaam zacht en warm aanvoelt, biedt een vloer van polyurethaan meer comfort.

De voordelen van een gietvloer

De belangrijkste reden waarom veel mensen voor een gietvloer kiezen, is het feit dat een dergelijke vloer gewoon heel praktisch is. In vergelijking met laminaat heb je bij een gietvloer geen last van naden en kieren waar stof en ander vuil zich in verzamelen. De vloer is naadloos en is bovendien waterafstotend. Deze zeer hygiënische vloer is dan ook ideaal wanneer je kleine kinderen of huisdieren hebt of wanneer je allergisch bent voor huisstofmijt. Je hebt de vloer binnen handomdraai schoon. Dankzij de waterafstotende eigenschappen kan een gietvloer tevens toegepast worden in de badkamer of het toilet. Tot slot gaat een gietvloer erg lang mee. Een gietvloer is slijt- en kleurvast en scoort daarmee hoog op duurzaamheid.

Vele mogelijkheden bij dé gietvloer specialist

Fotocredits: Jonathan Borba @ Pexels.