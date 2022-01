​Duurzame oplossingen voor meer wooncomfort

Tegenwoordig zijn er ontzettend veel oplossingen die bijdragen aan het wooncomfort én aan het milieu. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, infraroodverwarming maar ook aan waterontharders en laadpalen voor elektrische auto’s. Wat zijn de voordelen en nadelen van waterontharders en laadpalen?



Kalkvrij

Uren in de badkamer staan schoonmaken om alle kalk kwijt te raken om vervolgens drie dagen later alweer aanslag te zien, apparatuur elke drie maanden ontkalken en de kalkaanslag van de glazen verwijderen: deze vervelende klusjes zijn met een waterontharder verleden tijd. Een waterontharder zorgt ervoor dat de kalk uit het water wordt gefilterd voordat het door de kraan naar buiten komt. Daardoor heb je geen kalkaanslag meer. Hiermee bespaar je uren schoonmaakwerk.

Langere levensduur apparatuur

Voor alle apparatuur dat gebruik maakt van water is een waterontharder ook uiterst effectief. Doordat er geen kalkaanslag meer plaatsvindt in bijvoorbeeld het koffiezetapparaat en de wasmachine, gaan deze apparaten veel langer mee. Daarnaast heb je dus minder onderhoud van de apparaten. Hierdoor bespaar je op de kosten van de aanschaf van nieuwe apparatuur en ook voor de energierekening is het beter, omdat een apparaat minder hard hoeft te werken.

Beter voor de huid

Ook voor het lichaam is kalkvrij water veel beter. De vetlaag, die onze huid van nature produceert, wordt door het kalkhoudende water snel weer weggespoeld. Hierdoor krijgen mensen gauw last van een droge huid of jeuk. Kalkvrij water is veel zachter, waardoor je minder last hebt van huidproblemen. Ook voor het haar is kalkvrij water beter. Doordat er geen kalk in zit, blijft dat laagje kalk niet achter op het haar. Het haar gaat hierdoor meer glanzen en is soepeler. Daardoor heb je ook minder shampoo nodig en cremèspoeling zou je zelfs kunnen laten staan. Dit heeft als gevolg dat er minder microplastics meegevoerd worden met het afvalwater.

Laadpalen zijn efficiënt en veilig

Voor iedereen met een elektrische auto is de laadpaal een uitkomst. Ook zonder laadpaal kun je de auto opladen, gewoon in de stroom. Toch is dit onhandig. De kans is vrij groot dat je buiten geen stopcontact hebt. Hierdoor heb je altijd gedoe om de auto op te laden. Daarnaast is laden via een laadpaal veel veiliger. Je kunt namelijk de laadpaal afstemmen op het vermogen van de auto, waardoor dat voor de accu beter is en je voorkomt hiermee brandgevaar. Ten opzichte van laden vanuit een stopcontact gaat het opladen met een laadpaal veel sneller. Hierdoor hoef je minder lang te wachten voordat de auto vol is. Dit is vooral handig wanneer je gehaast bent.

Kostenbesparend

Ook hoef je dankzij een eigen laadpaal bijna nooit meer onderweg te laden. Dit bespaart veel moeite, omdat je nu zelfs ’s nachts de auto aan de laadpaal kunt zetten. Ook bespaart dit kosten. De openbare laadpalen hebben eigenlijk altijd een hoger tarief dan jouw persoonlijke energierekening. Vooral wanneer je zonnepanelen op jouw dak hebt, bespaar je ontzettend veel kosten dankzij de laadpaal.

Voor zowel de laadpalen als de waterontharders geldt natuurlijk dat er aanschafkosten aan verbonden zijn. Dit zijn dan misschien ook wel de grootste nadelen. Toch weegt dit nadeel niet op tegen de voordelen: vaak heb je na verloop van tijd de aanschafkosten terugverdiend doordat zowel een waterontharder als een laadpaal duurzamer zijn. Zo verhoog je het wooncomfort én help je het milieu groener te worden.

