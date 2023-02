​Een nieuwe look in huis met een gietvloer

Zit je al jaren tegen dezelfde laminaatvloer aan te kijken? Ben jij de zwart-witte tegeltjes in je keuken helemaal zat? Wil je een mooi, egaal resultaat op de vloer, overweeg dan een gietvloer. Gietvloeren zijn er in allerlei verschillende soorten, waaronder epoxy, polyurethaan en beton cire. Dit is wat die drie typen materiaal inhouden van deze zeer populaire oplossing voor vloeren.



Voordat we inzoomen op de materialen, eerst de basics: wat is een gietvloer? Dit type gietvloer voor in de woning wordt gegoten met een kunststof laag, waar vervolgens een coating of lak overheen komt. Het voordeel van een gegoten vloer is dat er geen naden zijn en daardoor kleine ruimtes groter doet lijken. Ook geeft het een heel strakke look die perfect past in een modern interieur. Het is op dit moment dan ook een grote trend. Geen wonder: het is makkelijk schoon te maken, er komt niet allemaal stof in naden (want die zijn er niet) en het is ook nog waterafstotend, wat dit type vloer ook zeer geschikt maakt voor de badkamer. Je kunt vloeren gieten met onder andere epoxy, polyurethaan en beton cire.

Polyurethaan

In een woning wordt vaak gekozen voor polyurethaan, omdat dit een zacht en warm oppervlak heeft. Het zorgt dus voor wat meer wooncomfort dan de andere twee materialen die straks aan bod komen. Polyurethaanvloeren zijn echter wel minder geschikt om heel zwaar te gebruiken, zoals epoxy dat wel is.

Epoxy

Epoxy kent veel toepassingen, waaronder gietvloeren. Het is glanzend, het heeft een gladde afwerking en ook bestaande vloeren kunnen ervan worden voorzien. Als je een strak resultaat wil, dan is epoxy een geweldige oplossing. Je kunt er ook allerlei effecten aan toevoegen met kleuren en zelfs glitter.

Beton cire

Wil je geen glanzende afwerking, maar juist mat? Beton cire geeft een mooie betonlook. Het is stijlvol en je kunt het zelf aanbrengen. Het is gemaakt van cement gemengd met hars en je kunt het bovendien niet alleen op de vloer aanbrengen, maar ook op de muren. Zelfs als de tegels in je badkamer niet meer van deze tijd zijn, of niet meer naar smaak, kun je er met beton cire een heel andere draai aan geven.

Op zoek naar iemand die je kan helpen met je vloer? Vraag dan bij verschillende gietvloer experts prijzen op. De prijs van een gietvloer is in 2023 gemiddeld € 39 tot € 89 per vierkante meter. Bedenk in ieder geval eerst goed wat je wil: ga je voor een betonlook, of liever een iets meer glamoureuze, glanzende vloer? De mogelijkheden zijn eindeloos met gietvloeren. Ze gaan bovendien ook erg lang mee, waardoor je niet problemen hebt die bij laminaat vaak voorkomen zoals slijtage, of bollingen. Lekker laten gieten dus, want dan kun jij meer van je woning genieten.

[Fotocredits - Ruslan © Adobe Stock]