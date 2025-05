De cargobroek voor heren is terug van weggeweest

Raak je uitgekeken op de jeans in je garderobe en vind je een nette pantalon niet altijd passend? Kijk in dat geval eens naar de cargobroeken voor heren van PME Legend of een soortgelijk merk. De cargobroek is terug van weggeweest, je komt het model steeds vaker tegen op straat. Dat is niet voor niets! De broek geeft mannen een stoere, sportieve uitstraling en biedt tegelijkertijd veel comfort. Draag niet langer de strakke jeans om je benen, maar ga voor een losse, fraai gestroomlijnde cargobroek deze zomer.

Combineer je nieuwe cargobroek met een bijpassende zomerjas voor heren. Denk aan een kort model zomerjas, in een donkerblauwe of groene kleur. In plaats van een zomerjas, zou je ook een bodywarmer kunnen overwegen. Het ideale kledingstuk voor een wandeling met de hond of het gezin op een zomerse avond.

Creëer een stoere look met een cargobroek

De cargobroek kenmerkt zich door zijn opvallende zakken aan weerszijden van de broekspijpen. Je vindt ze op zowel de lange cargobroeken, als ook op de korte modellen voor de zomerse maanden. De broeken vallen wat wijder dan bijvoorbeeld de slim fit en skinny jeans, die je wellicht al in de kast hebt hangen. Zeker op warme lente- en zomerdagen is dat prettig. Je hebt het minder snel warm. Combineer de broek met een bijpassend t-shirt, een open blouse of bijvoorbeeld een sweater.

Onder de cargobroek kun je sneakers dragen. Populair in 2025 zijn de volledig witte sneakers voor mannen. Het geeft je outfit naast de stoere look, een sportief tintje. Draag ze niet alleen in het weekend; ook op kantoor is het gebruik van een sportieve sneaker steeds gebruikelijker onder mannen. De sneakers zijn veel comfortabeler dan de klassieke puntschoen.

Veelzijdig en onmisbaar element in je kledingkast

Het moge duidelijk zijn dat de cargobroek een veelzijdig en daarmee onmisbaar element is in je kledingkast. Overigens niet alleen in die van jezelf; ook steeds meer vrouwen kiezen voor een cargobroek in hun garderobe. De cargobroek valt met verschillende stijlen te combineren en is al lang niet meer die oversized broek die men vroeger op rave party’s en festivals droeg. Of kijk de clip van K3 bij het nummer Teleromeo nog eens terug; ook daar zie je de klassieke cargobroek van vroeger. Tegenwoordig is het een nette broek, die zijn streetwear imago gedeeltelijk behouden heeft door de kenmerkende zakken op de broekspijpen.