De beste manier om je sieraden te verkopen

De gemiddelde Nederlandse vrouw bezit een flink aantal sieraden. Sommige horloges, ringen, armbanden, kettingen en oorbellen worden alleen niet of nauwelijks gedragen. Zonde, want sieraden kunnen jou een leuk geldbedrag opleveren. Overweeg daarom een deel van de hand te doen. Wil je sieraden verkopen? Dan kun je dit tegenwoordig op verschillende manieren doen. Helaas weten veel mensen niet hoe zij dit het beste aan kunnen vliegen. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk wat de beste manier is om jouw sieraden van de hand te doen.

Bepaal hoeveel een sieraad waard is



Sieraden verschillen niet alleen in uiterlijk van elkaar, maar ook in waarde. Als je hier geen verstand van hebt, weet je mogelijk niet hoeveel geld je voor een sieraad moet vragen. De meeste mensen die hun sieraden verkopen, kiezen lukraak een waarde vast. Als de prijs te hoog is, merk je dit snel genoeg. In dat geval is er waarschijnlijk niet veel interesse. Zijn er veel geïnteresseerden? Dan heb je de waarde van jouw sieraard mogelijk te laag ingeschat. Dit gebeurt vaak bij gouden sieraden.

Wil een gouden sieraad verkopen? Stel dan niet lukraak een prijs vast, maar laat het sieraad taxeren. Laat dit altijd doen door een goudexpert. Neem een gouden ring, armband of ketting bijvoorbeeld eens mee naar één van de vele vestigingen van Goudwisselkantoor. Jouw gouden sieraad wordt hier direct op waarde geschat door een professional. De taxatie vindt in een discrete ruimte, en onder toeziend oog van jou, plaats. Hierdoor wordt jouw gouden sieraad altijd op een eerlijke manier getaxeerd. Op basis van de taxatie stelt de professional vast hoeveel het sieraad waard is. Op deze manier weet je hoeveel je kunt vragen voor een gouden sieraad.

Zelf sieraden verkopen op het internet



Als je de waarde van het sieraad bepaald hebt, kun je deze te koop aanbieden. Tegenwoordig heb je hier talloze manieren voor. Je kunt een sieraad bijvoorbeeld te koop zetten op een website voor tweedehands spullen. Nadat je hier een advertentie geplaatst hebt, is het wachten tot de eerste geïnteresseerden zich melden. Tegenwoordig worden sociale media ook steeds meer ingezet om spullen te verkopen. Op deze platformen zien we ook steeds vaker sieraden voorbijkomen. Bied je jouw sieraden te koop aan via sociale media? Dan is er mogelijk wel iemand uit jouw eigen netwerk geïnteresseerd. Je weet in dat geval aan wie je de sieraden verkoopt en dat wordt door veel mensen als prettig ervaren.

Verkoop goud aan een goudexpert



Betreft het een gouden sieraad? Dan raden wij jou niet aan om deze via het internet te verkopen. Waarom niet? Dat heeft verschillende redenen. Allereerst krijg je vrijwel nooit een reële prijs voor jouw goud. Daarnaast laat je mensen op deze manier weten dat je in het bezit bent van goud. Als iemand met verkeerde bedoelingen dit te zien krijgt, kan hij besluiten bij jou in te breken.

Wil je goud verkopen? Dan kun je beter bij een goudexpert aankloppen. Als je Goudwisselkantoor een taxatie uit hebt laten voeren, kun je direct jouw goud verkopen. Zij bieden altijd een reële prijs voor jouw goud. Bovendien keren zij het bedrag direct uit als je het bod accepteert. Sommige goudexperts vragen jou om gouden sieraden met de post op te sturen. Dit raden wij ten zeerste af. Waarom? Jouw goud kan zoekraken en bovendien is het maar de vraag of je er ooit geld voor krijgt.

