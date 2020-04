Dan maar zelf wat verbouwen?

Ga naar een concert en 9 van de 10 keer begint een artiest wel over hoe fijn ons land is vanwege de legaliteit van softdrugs zoals wiet . Soms misschien wat teveel van het goede, maar het is iets waar we in Nederland trots op mogen zijn. Echter wordt het vaak wat weggeschoven, omdat we het vooral gedogen. Als er echter iets duidelijk werd toen cafés moesten sluiten en de rijen voor coffeeshops gigantisch waren, dan is het wel dat menig Nederlander wel eens wiet gebruikt. Dat merkt ook Dutch-Headshop.

Dutch-Headshop

Dutch-Headshop heeft, in de vele jaren dat het nu bestaat, steeds meer in de webwinkel te koop om wiet en andere legale softdrugs te kunnen gebruiken. Of je het nu in een cake wilt stoppen of in een sigaret. Deze online head-, smart- en seedshop verkoopt honderden producten om softdrugs veilig en legaal te kunnen gebruiken. Het begon ooit kleinschalig op een zolderkamer in 2006. Twee broers leek het wel handig om wat hulp te krijgen bij het draaien van een joint. De Rollmate was geboren en om dit hulpmiddel voor het rollen van een joint te verkopen, werd er een webwinkel opgezet. Al snel kwamen er andere dingen bij, zoals grinders en andere softdrugs-gerelateerde zaken.

Inmiddels is Dutch-Headshop een volledige webshop die door heel Europa anoniem en discreet levert. Of het nu gaat om wietpijpjes, vloeipapier, weegschalen, CBD-olie of vaporizers. Het is echter niet alleen een verkoopplatform, de medewerkers staan erom bekend goede service te verlenen. Hun kennis is heel groot en ze doen er alles aan om te zorgen dat er op een verantwoorde wijze van drugs gebruik wordt gemaakt. Dat moet ook wel, want hoewel softdrugs worden gedoogd in ons land en er ook veel aandacht voor is op scholen, is niet iedereen zich altijd even bewust van hoe het gebruik in zijn werk gaat. Bovendien maakt Dutch-Headshop zich ook hard voor meer acceptatie van verantwoord softdrugsgebruik.