​Boxershorts, gamemerchandise: abonnementsmodellen zijn steeds populairder

Het is een hit onder influencers: abonnementsboxen uitproberen en ze unboxen voor de volgers. Hierdoor raken volgers weer gefascineerd door dit soort boxen en willen ze zelf ook. Je hebt boxen met snoep, make-up en zelfs gamemerchandise, naast de wat normalere abonnementen zoals op scheermesjes en boxershorts. Dit is waarom ze zo populair zijn.



Mensen houden van verrassingen

De belangrijkste reden om voor een abonnementsbox te kiezen is niet omdat een influencer het ook heeft: het is vooral omdat het leuk is om verrast te worden. Niet voor niets vinden veel mensen het elk jaar weer leuk om een kerstpakket te ontvangen: wat zou er dit jaar weer inzitten? Het is leuk om te worden verrast, ook al is het met dingen die je helemaal niet wil hebben: je kunt er altijd iemand anders blij mee maken.

Je leert nieuwe dingen kennen

Als je bijvoorbeeld naar een box kijkt met gamemerchandise: er zitten altijd games bij die je nog niet kent, of je krijgt zelfs codes voor games die je nog niet kent, zodat je meteen kunt gaan spelen. Zo’n abonnementsbox laat je kennismaken met nieuwe dingen. Soms worden producten helaas alleen verkocht via die abonnementsbox, maar over het algemeen kun je wel iets soortgelijks vinden nadat het product uit de box is opgeraakt of kwijtgeraakt.

Ze zijn makkelijk opzegbaar

Het voordeel is dat een goodiebox opzeggen heel makkelijk gaat. Dat klinkt als een vreemd voordeel: waarom zou je iets willen opzeggen als het zo fantastisch is? Maar soms heb je een paar maanden het ene abonnement en wil je het andere eens proberen. Het is ook minder risicovol om een abonnement af te sluiten, omdat je weet dat je het elke maand kunt opzeggen. Dat scheelt een heleboel stress: het is laagdrempelig om een abonnement te starten, maar dus ook te stoppen.

Ze zijn vaak laag in prijs

Het is vaak niet zo duur om een abonnement op een box af te sluiten. Voor een tientje per maand heb jij elke maand een doos vol verrassingen in huis, waarin misschien wel een nieuw product zit dat een probleem voor je oplost, of dat je simpelweg erg lekker vindt om te eten. Omdat een abonnementsbox vaak maar een tientje of vijftien euro kost, is het verleidelijker om hier een abonnement op te nemen dat je elke maand betaalt, in plaats van dat je in één keer 120 tot 200 euro betaalt voor een jaar.

Kortom, een abonnementsbox kan best leuk zijn, zeker omdat je naast de inhoud veel zelf in de hand hebt. Have fun!

[Fotocredits - LIGHTFIELD STUDIOS © Adobe Stock]