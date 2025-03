Besparen op je gasrekening? Dit moet je weten!

De gasprijs is continu in beweging. Dat komt door de wisselwerking tussen vraag en aanbod. Bij koud weer stijgt de vraag en dus ook de prijs van gas. Ook geopolitieke spanningen, zoals de afname van Russisch gas, spelen een belangrijke rol. In deze blog leggen we uit welke factoren de gasprijs bepalen, wat je in 2025 kunt verwachten en hoe je slim kunt besparen op je gasrekening.

Wat bepaalt de gasprijs?

De gasprijs wordt door verschillende zaken beïnvloed. Het aanbod staat al een tijdje onder druk, omdat Europa grotendeels is gestopt met het importeren van Russisch gas. We zijn hierdoor meer afhankelijk geworden van LNG (vloeibaar aardgas), wat duurder is.

Aan de vraagkant spelen de volgende drie aspecten een rol:

Verwarming: Koude winters zorgen voor meer gasverbruik en dus hogere prijzen. Gasvoorraden: Voor de winter vullen energieleveranciers de reserves aan, wat tijdelijk voor een prijsstijging zorgt. Stroomopwekking: Bij weinig wind en zon moeten gascentrales inspringen om elektriciteit te leveren. Hierdoor stijgt zowel de stroom- als de gasprijs.

Bij ANWB Energie profiteer je van een groot voordeel. Sinds 2018 is de gasprijs daar ruim 80% van de tijd lager dan bij een gemiddeld Nederlands energiecontract. Bovendien krijg je een eerlijke prijs voor je zonnestroom, want ANWB Energie rekent geen terugleverkosten, terwijl andere leveranciers dat wel doen.

Verwachting van energieprijzen in 2025

In 2025 blijven vraag en aanbod bepalend voor de energieprijs. Op dit moment zien we duidelijke patronen: stroom is midden op de dag en in het weekend vaak goedkoper door de hoge opbrengst van zonnepanelen. Maar als het bewolkt of windstil is, moet er gas bij en stijgt de prijs.

Wat betekent dit voor jouw gasrekening?

In de winter kan de gasprijs stijgen als het écht koud wordt en er ook nog eens weinig hernieuwbare energie wordt opgewekt uit zon en wind.

Je merkt zowel stijgingen als dalingen direct.

Wil je meer weten over de verwachtingen voor 2025? Ontdek bij ANWB Energie de verwachting van de energieprijzen 2025.

Kies voor een dynamisch energiecontract

Wil je graag besparen op je gas- en stroomkosten? Dan kun je de overstap naar een dynamisch energiecontract overwegen. Het is lastig om de energieprijzen exact te voorspellen, maar met een dynamisch energiecontract betaal je altijd een eerlijk tarief: de actuele marktprijs. Die is zoals gezegd sinds 2018 al 80% van de tijd goedkoper dan een gemiddeld contract en je kunt ook nog eens extra besparen door rekening te houden met de tarieven. Bij ANWB Energie kun je eenvoudig overstappen en altijd de actuele prijzen bekijken. Zo bespaar je slim op je gas- en stroomkosten zonder gedoe!

[Fotocredits – © Erich – Adobe Stock]