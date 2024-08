5 voordelen van een thermosfles

Je krijgt ze wel eens als relatiegeschenk, maar ook als je geen baan hebt met zulke perks, dan kan het goed zijn om te investeren in een thermosfles. Dat scheelt je weer een zoektocht naar water en je kunt meteen je dorst lessen. Er zijn meer voordelen van een thermosfles: dit zijn ze.

Herbruikbaar

Een thermosfles kun je makkelijk opnieuw gebruiken. Sommige thermosflessen kunnen zelfs in de vaatwasser. Je thermosfles hoef je na gebruik niet weg te gooien, liever niet zelfs, want je kunt je thermosfles keer op keer weer opnieuw gebruiken: jarenlang als je dat wil. Je hoeft dus niet steeds op zoek naar een nieuwe: je hebt je fles, je wast hem af en toe af en je kunt hem meteen weer vullen.

Koud water tot je beschikking in deze warme zomer

Het is af en toe knap benauwd in de Nederlandse zomer en dan kun je wel wat verfrissing gebruiken. Het koude water dat je ‘s ochtends in de fles doet, is ‘s middags nog steeds van een fijne, koele temperatuur. Je kunt er zelfs ijsblokjes bijdoen om het water nog langer koud te houden. Zo kun je onderweg af en toe even een lekkere koude slok nemen om jezelf af te koelen.

Houdt warme dranken warm

Het voordeel van een thermosfles is naast koud koud houden, dat het warm warm houdt en dan niet per se alleen water. Er zijn veel mensen die genieten van een kop koffie, of misschien wel 4, per dag. Vind je de koffie uit je eigen koffie-apparaat het allerlekkerst, dan kun je je thermosfles vullen met koffie en op werk genieten van een goede, stevige bak in plaats van de slappe siroopkoffie die de baas je biedt.

Je voorkomt een tas vol plastic flesjes

Je kunt natuurlijk bijna overal wel een flesje water kopen, maar het vervelende is dat je steeds als je dat doet veel geld kwijt bent. Je kunt nog een beetje geld terugkrijgen als je het flesje bewaart en inlevert, maar vervolgens heb je dan binnen de kortste keren een tas vol met flesjes, zeker als je ook af en toe een sapje of iets anders koopt.

Herkenbaar

Tijdens het sporten een fles meenemen is heel slim, want hydrateren tijdens het sporten is heel belangrijk. Om te zorgen dat je je fles meteen herkent, en dat je hem ook wat minder snel vergeet, kies je voor een exemplaar in een opvallende kleur of in ieder geval die je aanspreekt, zodat je hem snel tussen alle andere flesjes herkent. Het is bovendien een stuk luxer dan een plastic bidon, dus je wil niet dat iemand er straks met je fles vandoor gaat nadat je hem hebt vergeten.

Je weet nu wat de voordelen zijn, maar waar haal je een goede thermosfles of thermosbeker vandaan? Je zou een IZY Bottle kunnen overwegen, dit is een merk dat voor elke verkochte fles de inhoud ervan aan schoon drinkwater schenkt aan het goede doel Made Blue. Made Blue zorgt voor waterprojecten waarmee mensen in armere landen ook aan drinkwater kunnen komen. Deze flessen zijn bovendien 100 procent CO2-neutraal, want voor elke geproduceerde fles wordt er 100 procent gecompenseerd door bomen te planten in Ethiopië.