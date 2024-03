​10 items voor een gezellig thuiskantoor

Wil je wel meer kleur, maar heb je er geen vertrouwen in dat je een plant in leven kunt houden, dan is er een ander object om neer te zetten, al moet je daar wel wat voor doen: bouwen. Een mooie LEGO -set met bloemen of een LEGO-set die je gewoon heel gaaf vindt, waarom niet in je kantoor ‘tentoonstellen’?

Liever iets meer gezelligheid aan de muren? Een filmposter van die topflick, of misschien een poster met daarop een motiverende quote: je kunt ze inlijsten of zo ophangen:

Als er iets bewezen goed is voor de mens, dan is het wel om zich te omringen door natuur. Een beetje meer groen is fijn, en een plant is ook gezellig. Je moet er voor zorgen, je kunt er tegen praten, en het ziet er ook nog eens een stuk vrolijker uit door de kleuren.

In het verlengde van gordijnen werkt ook een tapijt erg goed tegen geluid. Dat rollen over de vloer van die bureaustoelwieltjes klinkt straks niet meer door het hele huis, maar blijft iets meer beperkt je kantoor,

Lamp

Je ziet het niet heel vaak, maar eigenlijk is dat raar, want het kunnen mooie eyecatchers zijn: een staande lamp. Ook is het extra licht vaak wel zo gezellig en dan hoef je niet alleen maar in fel ledlicht te werken, maar ook in de warmere variant.

Neon

Er is echter één lamp to rule them all, want zeker als je ook vaak klanten in je kantoor ontvangt, dan kan dit een hit worden. Neonlampen zijn heel instagrammable, zeker als je er een gaaf woord of zelfs hele qoute van maakt en aan de muur van je kantoor hangt. Maar je bedrijfsnaam mag natuurlijk ook.

Schilderij

Een poster is leuk, maar wel een beetje plat: een schilderij is vaak wat levendiger, omdat je daarbij de verfstrepen echt kunt zien. Een schilderij kun je bijvoorbeeld bij een kunstuitleen ‘huren’, maar ook kopen op bijvoorbeeld Etsy.

Kinderknutselwerk

Er is echter één type kunst dat net wat meer in de smaak valt en vaak persoonlijker is: dat van je kinderen. Hang die grappige tekening op, of zet die asbak neer die je kind heeft gemaakt voor vaderdag: handig voor paperclips.

[Fotocredits - © New Africa - Adobe Stock]