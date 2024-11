Zo zorg je dat je kind geen geld uitgeeft in games

Vaak is het aanschaffen van dingen met zo’n profiel al niet mogelijk en zijn er bijvoorbeeld ouderlijk toezichtmogelijkheden waarmee je ook nog schermtijd in de gaten kunt houden, of zelfs restricties op kunt zetten. Bij de iPad vind je dit in de Instellingen-app en dan bij Schermtijd en Beperkingen. Je kunt hier ook aangeven dat er geen in-app aankopen gedaan mogen worden.

Ouderlijk toezicht

Daarnaast zijn er ook apps die helpen bij dit soort ouderlijk toezicht. Maar het is en blijft de beste manier om te zorgen dat er geen betaalmogelijkheden beschikbaar zijn om überhaupt te gebruiken. En het is ook verstandig om wel af en toe te blijven meekijken met wat je kind doet. Je kunt dat niet altijd doen, maar geef je kind wel het gevoel dat je het in de gaten hebt.

Er is overigens ook een optie ‘vraag om te kopen’, waarmee kinderen op Apple-producten aan jou als ouder een verzoek kunnen sturen of je een bepaald iets voor ze wil kopen. Dat is een goede methode om je kind toch af en toe een aankoop te gunnen, als hij of zij het echt graag wil, zonder dat hij of zij daar zelf de tools voor heeft. Een goede manier om grip te houden, maar ook om een open gesprek te voeren met je kind over aankopen, games en het gebruik van de tablet.