Xiaomi SU7 Ultra nu speelbaar in Gran Turismo 7: elektrische supersedan maakt debuut in racesimulator

Xiaomi heeft samen met gameontwikkelaar Polyphony Digital een opvallende stap gezet in de wereld van virtual racing. Tijdens de eerste ronde van de Gran Turismo World Series 2025 werd aangekondigd dat de Xiaomi SU7 Ultra – het topmodel van Xiaomi’s elektrische line-up – officieel wordt toegevoegd aan Gran Turismo 7 voor PlayStation 4 en PlayStation 5.

Het is voor het eerst dat een Xiaomi-model verschijnt in de populaire racesimulator. En niet zomaar een model: de SU7 Ultra is een elektrisch vlaggenschip met prestaties die zich kunnen meten met gevestigde namen. De virtuele versie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Xiaomi EV en biedt een natuurgetrouwe ervaring qua handling, snelheid en esthetiek.

Gran Turismo als wereldwijd podium

Gran Turismo staat bekend als een van de meest realistische autosimulators ter wereld. De game wordt niet alleen geprezen om zijn graphics, maar vooral om de nauwkeurigheid waarmee voertuigdynamiek, bandenslijtage en aerodynamica worden nagebootst. De toevoeging van de SU7 Ultra past dan ook perfect bij het streven van Xiaomi om zijn innovatieve EV-technologie internationaal onder de aandacht te brengen.

Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi reed in mei 2025 zelf nog een testrit met de SU7 Ultra in Beijing. Hij toonde zich onder de indruk van Xiaomi’s prestaties en ambities. “Deze samenwerking weerspiegelt de spirit van vooruitgang en passie voor techniek die we met Gran Turismo willen overbrengen,” aldus Yamauchi.