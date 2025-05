World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic komt op 21 juli – nostalgie met een frisse wind

Blizzard heeft officieel aangekondigd dat World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic op 21 juli 2025 wordt gelanceerd. De uitbreiding, die oorspronkelijk in 2012 verscheen, keert terug als Classic-versie van WoW en luidt een nieuwe fase in voor zowel nostalgische spelers als nieuwkomers. Voor velen betekent dit de terugkeer naar een van de meest sfeervolle hoofdstukken uit de WoW-geschiedenis.

Mists of Pandaria (Classic)

Destijds werd Mists of Pandaria gezien als een verrassende en zelfs controversiële uitbreiding. De introductie van het speelse Pandaren-ras en de nieuwe Monnik-klasse zorgde voor vernieuwing, maar riep ook verdeeldheid op. Nu, jaren later, krijgt de uitbreiding een tweede leven. WoW Classic blijft trouw aan de oorspronkelijke content, maar draait op moderne infrastructuur met verbeterde prestaties en stabiliteit.

De Classic-versie is gebaseerd op Patch 5.4.8, de laatste versie van de oorspronkelijke uitbreiding. Toch wordt de content gefaseerd uitgerold, zodat spelers de voortgang in een natuurlijk tempo kunnen beleven.

Wat kun je verwachten?

Spelers kunnen zich verheugen op de terugkeer van de Pandaren, een uniek speelbaar ras dat zich bij zowel de Horde als de Alliance kan aansluiten. Deze neutrale positie stelt spelers in staat om het begin van hun avontuur zonder factionkeuze te starten op de Wandering Isle.

Daarnaast introduceert de uitbreiding de Monnik-klasse, een veelzijdige klasse die in te zetten is als melee DPS, tank of healer. Monniken combineren fysieke aanvallen met spirituele technieken en unieke mobiliteit, en vormen zo een dynamische toevoeging aan elke groep of raid.

De uitbreiding speelt zich af op het nieuwe continent Pandaria, dat zeven thematische zones bevat, waaronder Jade Forest en het spirituele Vale of Eternal Blossoms. Elke zone kent een eigen visuele stijl, verhaallijn en uitdagende vijanden.

Mists of Pandaria bracht ook innovatieve spelelementen zoals Scenario’s en Challenge Modes. Scenario’s zijn kortere, verhalende instanced avonturen voor kleine groepen. Challenge Modes bieden aangepaste versies van dungeons waarin spelers worden beoordeeld op snelheid en efficiëntie.

Voor liefhebbers van verzamelen zijn er Pet Battles, een minigame waarbij spelers hun verzamelde companion pets tegen elkaar laten strijden in gevechten die sterk doen denken aan Pokémon.

Het verhaal draait om diepe thema’s als balans, innerlijke vrede, traditie en de destructieve kracht van oorlog. Spelers ontdekken deze thema’s door quests, cinematics en personage-ontwikkelingen verspreid over het hele continent.

Daarnaast keren diverse technische en gameplay-innovaties terug. Denk aan een vernieuwde interface, vloeiendere animaties en een flexibel talentsysteem dat meer speelvrijheid biedt bij het aanpassen van je personage aan jouw speelstijl.