​Wannahave: Samsung komt met een gigantische gamingmonitor

Samsung heeft een nieuwe gamingmonitor onthuld die de gamewereld op zijn kop zet. Letterlijk en figuurlijk, want hij kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. De 55 inch Odyssey Ark valt niet alleen daarom op: het bakbeest heeft ledverlichting aan de achterzijde en is ook nog eens curved.

Odyssey Ark Odyssey Ark is een eyecatcher in uiterlijk, maar ook in kunnen belooft Samsung veel. Het scherm heeft een refreshrate van 165Hz, een resolutie van 3.840 x 2.160 en een responstijd van 1ms. De curve is 1000R en Samsung belooft een filmische kijkervaring. De monitor heeft een mini-ledscherm met de Quantum Matrix-technologie van het merk, wat betekent dat leds die bij elkaar staan specifieker worden aangestuurd. Er wordt bovendien 14-bits processing geïntroduceerd, waardoor de lichtregeling wordt verbeterd. Hierbij zijn donkere en lichtere scènes scherper: er zijn 16.384 zwartniveaus waaruit de televisie kan kiezen.

Samsung gamingmonitor De monitor is in staat om visuele details te verbeteren en de kwaliteit van het beeld op te schalen tot 4K. De contrastverhouding is een miljoen op een en dat zorgt voor veel detail. Omdat het eigenlijk zonde is om deze monitor alleen te gebruiken voor gaming en internet, heeft Samsung Matte Display- en Sound Dome-technologie toegevoegd. Hierdoor vallen er geen reflecties in het scherm en is het geluid dankzij Dolby Atmos beter. Die Sound Dome zorgt met een luidspreker op elke hoek en twee centrale woofers voor een rijke geluidsbelevenis. Bovendien levert het 60W 2.2.2-kanaal lagere 45Hz-tonen dan welke andere gamemonitor of -soundbar die bestaat.

Ark Dial Dat het echt een gamingmonitor is, dat blijkt wel uit de controller die Samsung erbij uitbrengt: Ark Dial. Hij werkt op zonne-energie en is bedoeld om de instellingen te bedienen. Denk daarbij aan Flex Move Screen, Multi View Quick Settings en de Game Bar. Zo heb je snel de instellingen bij de hand die je wenst. Flex Move Screen laat je de schermgrootte veranderen tussen de 55 en 27 inch, plus kiezen of de schermverhouding 16:9, 21:9 of 32:9 moet zijn. Met Multi View kun je vier schermen tegelijk weergeven (horizontaal) of 3 schermen tegelijk in de verticale modus (cockpitmodus). De Ark Dial kan worden opgeladen via USB-C, mocht de zon het laten afweten.

Flink prijskaartje Wel heeft deze monitor wat weinig poorten: je hebt een LAN-port en vier HDMI-poorten, maar daar moet je het wel zo’n beetje mee doen. Bovendien zou je hier maar één HDMI tegelijkertijd van kunnen gebruiken, wat een tegenvaller is. Zonde, want verder lijkt deze monitor een ultiem hebbeding. Oke oke, het prijskaartje is daar ook naar. Ark kan nu worden voorbesteld voor 2.999 euro en is vanaf 24 augustus beschikbaar.