Steam gaat je nu waarschuwen voor mislukte gameprojecten

Perk je enthousiasme in

Zo word je een beetje tegen jezelf beschermd. Je wordt dan niet helemaal enthousiast over iets wat redelijk levensloos lijkt te zijn. Natuurlijk kan een game nog wel in ontwikkeling zijn, het is geen vaststaand gegeven, maar bij 8 jaar zonder ontwikkeling kun je wel stellen dat Cavern Kings er niet meer komt. Tegelijkertijd is het ook de moeite waard om even de berichten te lezen van de ontwikkelaar, want soms is er inderdaad al lang geen update voor de game verschenen, maar is daar een reden voor die de ontwikkelaar ook uitlegt in een post.

We zouden zoiets ook graag willen op Kickstarter. Hoewel projecten hier vaak korter op staan, zou het fijn zijn als Kickstarter alvast een indicatie gaf van de betrouwbaarheid van een project, bijvoorbeeld gebaseerd op de uitlevering van eerdere uitvindingen van het bedrijf of de professionaliteit van de pagina of de hoeveelheid updates aan de pagina. Daar steek je immers ook geld in, dat je als je geluk hebt eventueel wel terugkrijgt van Kickstarter, maar ook wel eens voor gedoe kan zorgen.