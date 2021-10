RazerCon 2021: exclusieve aankondigingen, sneak peeks en meer!

Razer Zephyr werd voor het eerst geïntroduceerd op CES 2021 als Project Hazel . Het is de nieuwste versie van een draagbare luchtreiniger die is gebaseerd op veilige, sociale en duurzame principes.

Vorige week donderdag stemden kijkers over de hele wereld af op RazerCon 2021, de eerste volledig koolstofneutrale livestream voor gamers. Zij werden door Min-Liang Tan, CEO van Razer, getrakteerd op diverse interessante aankondigingen. Zo gaf hij aan dat Razer de markt voor hoogwaardige pc-componenten betreedt, was er een update over de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf en onthulde hij weer een aantal nieuwe producten.

De Razer Zephyr maakt daarnaast gebruik van ventilatoren die werken op twee snelheden (4200/6200 RPM). Deze zorgen voor een betere luchtcirculatie, frisse lucht en meer comfort. Als klap op de vuurpijl heeft de Razer Zephyr een transparant ontwerp met een anti-condenslaag en binnenverlichting zodat gezichtsuitdrukkingen duidelijk worden. Razer Zephyr is te koop via Razer.com voor €109,99.

De Razer Zephyr is FDA-geregistreerd en in het lab getest op 99% BFE. De N95-filters met tweezijdige bescherming gaan drie keer langer mee dan eenmalige wegwerpmaskers en zorgen ervoor dat zowel ingeademde als uitgeademde lucht veilig is. De Razer Zephyr werkt met actieve circulatie en heeft twee kamers waarmee de lucht vrij naar binnen en buiten kan stromen.

In augustus 2021 nodigde Razer zijn wereldwijde community uit om de Razer Zephyr te bèta-testen. Het initiatief werd alom toegejuicht en het aantal aanmeldingen was enorm. Met behulp van deze feedback werd de Razer Zephyr ontworpen als een slim, milieuvriendelijk mondmasker.

De Razer Enki is ontworpen is met een optimale gewichtsverdeling in het achterhoofd. De stoel heeft verlengde schouderleuningen in een hoek van 110 graden, een breed zitvlak van 21 inch en een ingebouwde lendensteun. Hiermee beïnvloedt de Razer Enki op subtiele wijze de zithouding door de druk op rug en benen te verlichten. De schouderleuningen houden de gebruiker in de ideale zithouding, terwijl de brede zitbasis helpt om het gewicht gelijkmatig te verdelen. Daarnaast kan de stoel in een hoek van 152 graden worden gekanteld.

De buitenkant van de stoel is bekleed met milieuvriendelijk kunstleer en is bestand tegen jarenlang gebruik. Dit leer is energiezuiniger geproduceerd via processen waarbij minder koolstof wordt uitgestoten Daarnaast zijn er geen milieubelastende oplosmiddelen gebruikt bij de productie.

De Razer Enki zal beschikbaar zijn in Razer Green, Black en Quartz Pink, zodat gamers nog een stap verder kunnen gaan in het personaliseren van hun setups. Het topmodel is de Razer Enki Pro. De afwerking van koolstofvezel, premium Alcantara en duurzaam kunstleer, en een speciale rugsteun zorgen voor gericht rugcomfort.

Voor de prijsbewuste gamer is er de Razer Enki X. Deze heeft dezelfde designkenmerken als de Razer Enki. Deze stoel is alleen verkrijgbaar in Razer Green, heeft 2D-armleuningen en een kantelsysteem van 152 graden. De Razer Enki Pro, Razer Enki, en Razer Enki X zijn beschikbaar via Razer.com en selecte retailers vanaf €329,99.

Kraken V3



Tijdens RazerCon 2021 introduceerde Razer de Kraken V3 Pro, de eerste draadloze Kraken van Razer. Deze is uitgerust met Razer HyperSense en via een schakelaar op de headset kunnen gamers de intensiteit van de trillingen naar eigen wens aanpassen.

De headset heeft Razer TriForce Titanium 50mm Drivers die zorgen voor een krachtig en meeslepend geluid. THX Spatial Audio geeft gebruikers een surround sound-optie met diepere audio-aanpassingsfuncties. Het ontwerp van de Kraken-lijn is opgefrist en is zowel slanker als lichter. Verder heeft hij een nieuwe ring met Razer Chroma RGB, een afneembare HyperClear Supercardioid-microfoon en kan hij via USB-C worden opgeladen.