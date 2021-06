Ratchet & Clank: Rift Apart nu verkrijgbaar

Laat je vanaf vandaag, vrijdag 11 juni, meeslepen in de verschillende intergalactische dimensies van Ratchet & Clank die er op PlayStation 5 beter uit zien dan ooit. Dankzij de kracht van PS5 worden de omgevingen razendsnel geladen. In de game beweeg je met waanzinnige snelheden in realtime tussen werelden vol actie, compleet met verbluffende beelden en krankzinnig wapentuig.



Ratchet & Clank



Wanneer een kwaadaardige robotkeizer zich klaarmaakt om de dimensie van Ratchet & Clank te veroveren, moeten zij er alles aan doen om dit te voorkomen. Het dynamische duo heeft wederom nieuwe fantasierijke gadgets en wapens tot hun beschikking, die de meest hilarische effecten op de tegenstanders hebben, zoals het Burst Pistol, de Topiary Sprinkler en de Shatterbomb. Niet alleen de gadgets en wapens zijn nieuw maar er komt ook wat girlpower bij. In de game maak je namelijk kennis met Rivet, een vrouwelijke Lombax uit een andere dimensie.

De game is vanaf begin af aan exclusief opgebouwd voor PS5 en maakt maximaal gebruik van de sterke punten van de nieuwe console. Je geniet van haarscherpe beelden die worden weergegeven in 4K, HDR en een framerate van 60 fps. Daarnaast voel je de impact van acties in de game via de DualSense draadloze controller, en zorgt de 3D-audio ervoor dat je met je hoofdtelefoon alle geluiden rondom je heen in detail hoort.

Bekijk hieronder de launchtrailer.