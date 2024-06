Op deze video is de sprong van Prince of Persia gebaseerd

Prince of Persia is een iconische game, maar we hebben ons wel al die tijd afgevraagd waarom het hoofdpersonage toch altijd zo opmerkelijk sprong. Dat was geen foutje van de computer. Ontwikkelaar Jordan Mechner zag zijn broer bereid om model te staan en zo baseerde hij de bewegingen van zijn hoofdpersonage op die van zijn familielid. En die moest (en kon) blijkbaar extreem ver springen.

Prince of Persia

Het is uiteindelijk een iconische manier van bewegen gebleken in een game waaruit sinds het verschijnen in 1989 heel veel spin-offs, heel veel ingewikkelde verhaallijnen en zelfs films zijn voortgekomen, waaronder met Jake Gyllenhaal. Maar uiteindelijk blijkt de broer van Mechner dus de echte prins te zijn. Kijk zelf maar: