Nintendo World Japan wordt nog toffer met Donkey Kong

Super Nintendo World in Japan is natuurlijk een droombestemming voor velen, maar het Nintendo-deel van pretpark Universal Studios maakt het nu allemaal nog wat verleidelijker. Het heeft verschillende reclames uitgebracht waarin het meer laat zien van het nieuwe Donkey Kong-gedeelte.

Donkey Kong

Dat nieuwe deel is nog niet geopend, want tot nu toe was het vooral Mario die de scepter zwaaide in ‘zijn’ Super Nintendo World. Echter weet je het maar nooit met Donkey Kong… Die komt dus gewoon in 2024 een deel van de aandacht opeisen. Dat doet hij onder andere met een rollercoaster met de bekende mijnwagentjes uit de games. Het is een echte Donkey Kong-klassieker, de mijnwagen. Er is zelfs een LEGO-set van in de Super Mario-reeks. Je vindt dit soort levels onder andere in Donkey Kong Country Tropical Freeze.

Maar goed, terug naar Universal Studios in Japan, want daar gaat in de lente van 2024 het nieuwe apendeel binnen het gamedeel open. Je ziet het in de nogal hectische reclames hieronder: