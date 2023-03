5 toffe dingen uit Super Nintendo World in Hollywood

Het was al eerder geopend in Japan, maar nu ook in Hollywood: Super Nintendo World. Er is in het pretpark Universal Studios een klein stukje Mario nagebouwd, waarbij het net voelt alsof je in de game loopt. En dat niet alleen, want je kunt er ook racen. Dit zijn de vijf tofste dingen uit Super Nintendo World in Hollywood.

1. Mario Kart: Bowser’s Challenge

De grote trekpleister van dit Nintendo-land binnen Universal Studios, dat is de de Mario Kart-attractie. In Bowser’s Challenge wordt je met andere mensen in een grote kart gezet om vervolgens door de attractie te rijden waarbij je steeds voor grote schermen wordt gezet waarop iets spannends gebeurt. Het is ongeveer zoals de Ratatouille-attractie uit Disneyland en in kleinere mate ook zoals de Symbolica in de Efteling: het allernieuwste van het nieuwste op het gebied van attractieparktoevoegingen, maar dan dus helemaal in de stijl van de geliefde gamefranchise.