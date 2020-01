​Nintendo had vreemde plannen met haar logo

Het Nintendo-logo kunnen de meeste mensen wel dromen. De bekende rode letters en de rode cilindervorm eromheen: het prijkt op elke Nintendo-console en -game. Het is niet het meest moderne logo, maar hij weet de tand des tijds tot nu toe goed te doorstaan. Bij het Japanse gamebedrijf dachten ze daar een tijdje anders over. Topmannen dachten aan een bijzondere restyle.



Super Nintendo

Wist je dat het Nintendo-logo op het Super Nintendo Entertainment System (SNES) een iets ander lettertype heeft dan het eerdere logo dat we van de gamemaker gewend zijn? Inmiddels is dat de enige die we kennen. Een probleem dat overigens in Japan niet speelde, omdat Super Nintendo daar Super Famicom heette.

Wat zou je ervan vinden als het Nintendo-logo eruit zou zien als een graffiti-piece? Of als het er wat volwassener uitzag? Het waren zomaar wat ideeën van de topmannen bij het bedrijf. Geen wilde ideeën, maar serieuze overwegingen. Gelukkig wist de toenmalige Nintendo of America-directeur Reggie Fils-Aimé hier een stokje voor te steken. Inmiddels is deze gameheld met pensioen, maar hij geeft nog regelmatig interviews over zijn tijd bij Nintendo en daarin komen soms dit soort bijzondere zaken naar boven.

Restyle van het logo

In de Present Value-podcast licht Fils-Aimé het iconische logo van Nintendo toe: “Toen ik me bij Nintendo aansloot, toen werd het bijna als beschamend gezien dat Nintendo zo populair was onder jonge consumenten. Het marketingteam bij Nintendo of America begon dingen te doen met het logo. Ja, dat klassieke Nintendo-logo met zijn ovaal. Ze zetten het in graffiti-stijl of ze deden andere dingen om het logo een wat oudere uitstraling te geven. Ik heb dat meteen een halt toegeroepen, want dat is niet ons merk. Wat we moesten doen was natuurlijk wel een bredere groep consumenten aan te spreken, maar dat moesten we wel doen gebaseerd op waar we voor stonden en niet op een foute manier.”

Wel is uiteindelijk de presentatie van Nintendo als merk veranderd. De Wii is daar het beste voorbeeld van, want die console wist mensen van alle leeftijden aan te spreken én vooral veel mensen die eerder nooit een game speelden. Ook zag je voor de tijd dat Fils-Aimé bij Nintendo kwam (in 2003) nog heel veel reclames van Nintendo waar je de gamemaker nu niet meer in zou herkennen, zoals de ‘Play It Loud’-reclamecampagne.

Toch niet altijd Nintendo-rood

Leuk detail: dit logo is niet altijd het beeldmerk van Nintendo geweest. Het bedrijf had voor het in de jaren ’70 groot werd in games een ander logo. De ‘racebaan’ zoals hij vaak wordt genoemd, is dus al bijna een halve eeuw in gebruik. Bovendien is het niet altijd rood: in de Wii-tijd was het logo wit met grijs én voor handhelds Nintendo DS heeft het een logo zwarte letters en een bijzondere O.