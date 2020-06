Nieuwe plannen voor wereldwijde FIFA 20 esports-competities

De EA Sports FIFA 20 Summer Cup Series bestaat uit zes regionale online toernooien met uitgenodigde topspelers uit Europa, Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, Noord-Amerika en Midden-Oosten-Afrika, die allemaal strijden om tot een van de zes winnaars gekroond te worden. De totale prijzenpot voor de Summer Cup Series is 228.000 dollar. De toernooien vinden plaats van 17 juli t/m 9 augustus. Alle informatie over de EA Sports Fifa 20 is te vinden via de website van EA .

Deze uitgebreide updates houden spelers en toeschouwers betrokken bij de EA SPORTS FIFA-competitie en bouwen voort op het wereldwijde succes van de EA SPORTS FIFA Stay and Play Cup, die in meer dan 100 landen door miljoenen werd bekeken, en de niet eerder vertoonde groei in viewership voor EA SPORTS FIFA content ten opzichte van vorig jaar met 260%.

Fan engagement

“We hebben de laatste maanden al verbazingwekkende fan engagement gezien met onze competitieve events. Onze samenwerking met de belangrijkste voetbalcompetities hebben geresulteerd in meer dan 100 uur TV-uitzendingen en nu verheugen we ons op om spelers en kijkers nog meer geweldige competities om te spelen en kijken te bieden,” aldus EA Sports FIFA Competitive Gaming Commissioner Brent Koning. “Hoewel de geliefde toernooien op locatie onvermijdelijk moesten worden vervangen omdat de gezondheid van de spelers prioriteit heeft, vinden we het geweldig dat we deze zomer meer evenementen dan ooit in FIFA esports hebben.”

“We kijken er naar uit om de komende weken spannende evenementen als alternatief voor de FIFA 20 Global Series-evenementen te organiseren. Op deze manier waarborgen we de veiligheid en de hoogst mogelijke toernooistandaard voor de deelnemers die niet konden worden gegarandeerd voor de oorspronkelijk geplande evenementen vanwege de huidige situatie en de beperkingen voor wereldwijde activeringen van het online-only format.” zegt Christian Volk, Director of Gaming and eFootball bij FIFA.

De belangrijkste voetbalcompetities



Daarnaast zullen veel van de belangrijkste voetbalcompetities in de wereld, zoals de Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, MLS en meer, EA Sports FIFA 20 esports-evenementen weer oppakken in herziene formats. Fans kunnen zich daarnaast ook vermaken met de UEFA eChampions League, die half augustus wordt omgedoopt tot een speciaal eenmalig online invitational-evenement. FIFA’s Member Associations zullen ook nationale FIFA esports- en online internationale toernooien blijven organiseren om hun nationale EA SPORTS FIFA-community's betrokken te houden.

Toernooien op locatie die door de huidige gebeurtenissen niet doorgaan, zijn onder andere de EA SPORTS FIFA 20 FUT Champions Cup Stage VI, FIFA eNations Cup 2020, EA SPORTS FIFA 20 Global Series-play-offs en de FIFA eWorld Cup 2020.

Prijzengeld

EA zal nog steeds 200.000 dollar aan prijzen uitkeren aan deelnemers die zich hebben gekwalificeerd voor FUT Champions Cup Stage VI en nog eens 700.000 dollar op basis van de EA SPORTS FIFA 20 Global Series-ranglijst per 3 maart 2020.