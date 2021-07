​Nederlander Levy Frederique is Europees Kampioen FIFA 21

We hebben een Nederlandse inzending voor het WK FIFA 21. De Nederlander Levy Frederique heeft zich goed bewezen op het Europees kampioenschap, dat hij afgelopen weekend won. Er zijn vanuit het EK acht mensen die mee mogen doen aan het WK en van Nederland wist alleen Levy zich te kwalificeren door zijn gameskills.

Een doelpunt in de laatste minuut Dat deed hij met vlag en wimpel, want hij scoorde in zijn eerste potje digitaal voetbal 12 keer en in zijn tweede 6 keer. Net als in gewoon voetbal is dat indrukwekkend. Uiteindelijk won hij uiteindelijk net van de Deense speler Mr_Lillelys en dat betekent een ticket naar Londen voor Levy. Het was bizar spannend tot de laatste minuut, want zelfs na twee keer negentig minuten voetballen kwam er geen winnaar uit de bus. In de allerlaatste minuut scoorde Levy het winnende doelpunt.

WK Fifa 21 Helaas is het WK niet op een heel exotische locatie, maar tegelijkertijd is Groot-Brittannië al een hele tijd voor ons gesloten, en zeker na Brexit moet het extra speciaal zijn om daar naartoe te reizen. Bovendien is het de vraag of Levy veel van de geweldige stad te zien krijgt, want hij is er niet om de toerist uit te hangen. Hij moet voetballen. Het is trouwens niet zomaar een gamer die het EK wint: hij speelt normaal ook FIFA 21 op hoog niveau, namelijk als esporter bij Internazionale. Zijn esportcarrière bracht hem eerder al bij FC Groningen en Excelsior als esporter.

Europees Kampioen FIFA 21 Met de winst van het EK gaat ook een geldbedrag gepaard: deze PlayStation-gamer mag 85.000 euro in zijn zak steken. Even duimen voor Levy van 6 tot 8 augustus, want dan vindt het Wereldkampioenschap FIFA 21 plaats in Londen. Er mogen in totaal 32 mensen aan het WK meedoen. Het totale prijzengeld op dat evenement is 1 miljoen dollar, met een winnaarsdeel van 300.000 euro. Laten we hopen dat de gamegoden Levy goedgezind zijn, want hij heeft er erg hard voor gewerkt in die zinderende finale van het Europees Kampioenschap.