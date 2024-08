Luigi’s Mansion 2 HD review: we zijn verwend met nummer 3

Een beetje gek misschien, dat we nu van nummer 3 in 2019 naar nummer 2 gaan in 2024, maar er zit lang genoeg tussen om wel weer klaar te zijn voor een nieuw avontuur. Het spel is een remaster, dus je kunt rekenen op de exact zelfde game als op de 3DS, maar dan met een flinke grafische glans eroverheen. De resolutie is een stuk beter, maar er zijn ook extra details toegevoegd aan Luigi, waardoor hij nog interessanter is om naar te kijken. Het komt heel dichtbij het mooie Luigi’s Mansion 3.

Professor E. Gadd

Qua besturing geldt dat ook: als je al gewend bent om het spel te besturen met de extra analoge stick, dan ben je de gyroscoopbesturing van de 3DS zo vergeten. Het went sowieso snel. Sommige mensen vinden dat wat saai, maar het is nu eenmaal een veel natuurlijkere manier van besturen met zo’n stick, en het past echt bij gamen op de televisie. Niks mis mee dus, als je het mij vraagt. Qua gameplay is het echter andere koek. Het nadeel aan dit spel is dat je telkens opnieuw dezelfde stappen moet ondernemen: je hebt allemaal kleine missies en je moet telkens naar Professor E. Gadd om te overleggen. Dat voelt erg als backtracken en dat vond ik in Luigi’s Mansion 3 al iets te veel van het goede, laat staan in deze tweede game uit de franchise.

Om eerlijk te zijn zit ik sowieso niet zo te wachten op meneer Gadd. Hoewel zijn bemoeienissen voor te stellen zijn gezien de bange poeperd die hij op pad stuurt, kreeg ik soms bijna bel-angst als de telefoon weer rinkelde. Ik begon hem zelfs Professor Gat te noemen, kort voor gatver hij belt weer. Hij mag soms een handige uitleg geven en hij is natuurlijk op de proppen gekomen met de Ghostbusters-achtige spokenzuiger, maar eigenlijk ben ik hem liever kwijt dan rijk. En het rare is, dit is ook iets dat destijds al door reviewers werd genoemd op de 3DS: waarom heeft Nintendo hier niet iets geknipt en geschoren?