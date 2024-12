LEGO Horizon Adventures review: humoristisch, maar herhalend

Je kunt je personages van allerlei upgrades voorzien en het is leuk om dat te verzamelen, maar voordat je personages levelen ben je echt wel even zoet. En ja, eigenlijk ben je zo lang zoet dat je er af en toe zuur van wordt. Er is al niet heel veel in de spelwereld, dus het voelt alsof je elke steen moet omdraaien om maar die XP te kunnen verdienen. En je moet dus die zo op elkaar lijkende spelwereld steeds weer helemaal uitkammen en dat is gewoon niet zo heel erg leuk. Hoe schattig LEGO-Aloy ook is, hoe goed het spel ook bedoeld is: het is moeilijk om ons er echt mee in te pakken. Ook als we naar een jongere doelgroep kijken, dan lijkt het ons niet een spel om de kleintjes al heel erg ‘into’ Horizon te krijgen. Het verhaal is vreemd, het universum van Horizon leent zich er niet geweldig voor en uiteindelijk is het moeilijk om je echt in die wereld te verplaatsen, mede omdat die steeds zo herhalend is.

Conclusie

Al met al is LEGO Horizon Adventures een verstrooide game. Behalve waar het nu precies gaat om die typische LEGO-gameplay, namelijk dat de levels volgestrooid zijn met de plastic blokjes. Dat hadden we graag iets meer gezien, want we houden van Horizon-LEGO toch erg veel LEGO-dorstig over. Het glas mag dan halfvol zijn: als alle drank eruit spettert, dan houd je toch echt wat weinig over.