LEGO gaat 1200 extra softwareontwikkelaars werven

"Tijdens deze digitale reis verbeteren en breiden we onze capaciteiten en het verplaatsen van capaciteiten die voorheen door consultants in eigen huis werden gedaan, merkbaar uit en uit. Dit is momenteel onze grootste afzonderlijke investering”, aldus LEGO CEO Niels Christiansen.

De komende drie jaar wil LEGO het aantal eigen softwareontwikkelaars van 600 naar 1800 uitbreiden. Het Deense bedrijf trekt daarvoor enkele honderden miljoenen euro’s uit. Van de 1200 nog te werven ontwikkelaars zullen er alleen al 400 op het hoofdkantoor in Kopenhagen gestationeerd worden. De overige ontwikkelaars worden gestationeerd in de R&D centra in Londen en Shanghai. Tot nu toe werkte LEGO vooral met externe softwareontwikkelaars. Dat gaat dus veranderen.

Apps en kindveilige platformen

Een andere tak waarvoor LEGO meer eigen ontwikkelaars wil aannemen is de ontwikkeling van apps en software voor de bouwdozen. Denk daarbij aan de afstandsbedieningen voor Lego Technic-modellen of interactieve apps van Lego Super Mario. De sets zelf worden steeds digitaler en ondersteunen NFC-chips, WLAN, Bluetooth of andere technologieën. Extra ontwikkelingspersoneel kan deze producten verbeteren.

Tot slot wil LEGO ook meer aandacht besteden aan de online veiligheid van kinderen die met LEGO (games) spelen. Drie kwart van de kinderen is al online aan het netwerken met vrienden. Ze chatten en/of delen gegevens met elkaar. "We moeten ze daar veilige en geweldige ervaringen bieden en die verbindingen ook met onze fysieke producten creëren. Geen van de huidige platforms waar kinderen naartoe gaan is echt digitaal veilig", aldus de CEO tegenover de Financial Times.

Enkele weken geleden kondigde LEGO aan dat het samen met Epic een eigen metaverse gaat ontwikkelen. Die samenwerking staat los van de plannen die het bedrijf vandaag wereldkundig maakte.

